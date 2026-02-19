Logo
У Српској удари вјетра и до 90 километара на час

Извор:

АТВ

19.02.2026

08:18

У Српској удари вјетра и до 90 километара на час
Фото: Tanjug/AP/Johan Nilsson

За данас су у Републици Српској, локално у брдско-планинским предјелима у Крајини и Херцеговини, најављени удари вјетра и до 90 километара на час.

Из Републичког хидрометереолошког завода најављен је јак до олујни југо.

беба

Друштво

У Српској рођено 27 беба

Удари вјетра биће од 50 до 70 километара на час.

На сјеверу се очекује слаб до умјерен вјетар уз ударе од 30 до 50 километара на час.

