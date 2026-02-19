У Српској удари вјетра и до 90 километара на час

Извор:
АТВ
19.02.2026
08:18
Коментари:0
За данас су у Републици Српској, локално у брдско-планинским предјелима у Крајини и Херцеговини, најављени удари вјетра и до 90 километара на час.
Из Републичког хидрометереолошког завода најављен је јак до олујни југо.
Друштво
У Српској рођено 27 беба
Удари вјетра биће од 50 до 70 километара на час.
На сјеверу се очекује слаб до умјерен вјетар уз ударе од 30 до 50 километара на час.
Друштво
2 ч0
Свијет
2 ч0
Србија
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
10
15
10
14
10
09
10
06
10
01
Тренутно на програму