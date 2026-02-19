Власник ауто сервиса се полио бензином и пријети да ће се запалити: Ево шта је разлог

Извор:
Жељко Црнобрња, власник ауто сервиса на Ибарској магистрали, око 7.30 часова полио се бензином и пријети да ће се запалити, уколико извршитељи уђу у његов плац, који је купио 2011. године и исплатио цијели износ, сазнаје "Телеграф.рс".
Желимир Црнобрња протеклих година води правну и судску борбу око имовине - земљишта и објекта који је, како тврди, купио 2011. године. Извршитељи су више пута покушавали да га иселе, а он им се током тих покушаја жестоко противио.
Подсјетимо, прије годину дана, Црнобрња је током покушаја исељења излазио на Ибарску магистралу са пиштољем, прислонио га на своју сљепоочницу и пријетио да ће се убити, након чега је послије неколико сати драме предао оружје полицији.
