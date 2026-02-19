Logo
Кошуља са отиском пегле кошта скоро 1.000 евра: Људи бијесни због најновијег тренда

Курир

Луксузни модни бренд Ветементс поново је привукао пажњу јавности, овог пута својом кошуљом Ајрон Берн (Ирон Бурн) која кошта 1.139 долара (955 евра), а на себи има отисак кућне пегле.

Овај комад одјеће изазвао је забавне реакције на интернету, а многи су се шалили да су можда несвјесно бацили "дизајнерске комаде" након што су код куће спалили сопствену одјећу.

Да ли бисте потрошили више од хиљаду долара на кошуљу дизајнирану да изгледа као да је изгорјела?

У коментарима је било одушевљених, али и оних који су истицали да би исту кошуљу могли направити за мање од 30 долара, што је око 25 евра.

"То је прелијеп начин размишљања + врхунски маркетинг. Право ремек-дјело. Не бацајте неисправне производе. Стилизујте их како год желите".

"Желим да знам ко ово купује".

"Убијеђен сам да је ово социјални експеримент".

