Умивање топлом или хладном водом - шта је боље за блиставу кожу?

Јесте ли се икада запитали која је идеална температура воде за умивање лица? Док неки тврде да хладна вода затеже кожу и враћа јој свјежину, други вјерују да топла вода помаже у дубљем чишћењу и опуштању. Али може ли погрешан одабир температуре нарушити здравље ваше коже? У наставку откривамо предности и недостатке умивања топлом и хладном водом.
Повремено прање лица хладном водом може пружити бројне предности:
• Смањује упалу – Хладна вода може ублажити црвенило и отеченост, нарочито код особа склоних акнама.
• Побољшава циркулацију – Појачани проток крви може вашој кожи дати здравији сјај.
• Може регулисати производњу себума – Постоје докази да хладна вода може помоћи код масне коже.
Међутим, хладна вода није идеална за уклањање вишка уља и нечистоћа, па се препоручује користити је тек након што завршите процес чишћења.
Иако хладна вода може бити корисна у одређеним ситуацијама, постоји неколико мана:
• Не уклања ефикасно уља и прљавштину – То може довести до зачепљених пора и акни.
• Може надражити осјетљиву кожу – Особе с осјетљивом кожом могу осјетити нелагоду или иритацију.
• Може ослабити заштитну баријеру коже – Дуготрајно излагање хладној води може узроковати сухоћу и ослабити природну заштиту коже.
Иако се не препоручује кориштење превруће воде, умјерена топлина може пружити одређене бенефите:
• Отвара поре – Помаже у дубљем чишћењу коже.
• Побољшава апсорпцију производа за његу – Топла вода припрема кожу за бољу хидратацију.
• Може смањити сврбеж – Краткорочна топлинска терапија показала је ефикасност у смањењу сврбежа код екцема.
Упркос потенцијалним користима, кориштење превруће воде може изазвати проблеме:
• Уклања природна уља с коже – То може довести до сухоће и иритације.
• Може изазвати упале и убрзати старење коже – Истраживања показују да високе температуре могу потакнути настанак бора.
• Узрокује зачепљење пора – Превисоке температуре могу отежати испирање себума, што може довести до акни.
Умивање лица врућом или хладном водом може направити више штете него користи – од иритације и сухоће до појачаног лучења себума и зачепљених пора, што може погоршати проблеме с акнама, стога су стручњаци из Америчке академије за дерматологију сагласни да је млака вода златна средина која осигурава темељно чишћење без нарушавања природне равнотеже коже.
