Зачепљен одвод ће постати прошлост: 5 корака за брзо рјешење проблема

Извор:
Супержена
18.02.2026
12:42
Коментари:0
Одвод туша не обавља свој задатак како треба и вријеме је да га очистите? Не брините се, ријеч је о једноставном захвату који (најчешће) може бити ријешен за свега 30-ак минута уз неколико једноставних правила.
Баш као и отчепљивање WC-a, запушен одвод није баш најзабавнији и најпријатнији задатак у домаћинству. Међутим, постоји неколико добрих савјета како то урадити. Многи од њих укључују коришћење предмета које вјероватно већ имате у кући.
"Начини рјешавања било каквог зачепљења укључују ручно уклањање препрека, коришћење водоинсталатерске сајле, кључалу воду или производе за чишћење одвода, при чему само слиједите упутства", каже Бен Чакл из ГИР Сервицес те напомиње да ако се горе споменути проблем настави, свакако треба позвати водоинсталатера да види у чему је ствар.
Пет корака које требате предузети како бисте очистили одвод.
Прво провјерите да се у одводу није нашло нешто што спречава отицање воде. Освијетлите га уз помоћ лампе на телефону. Неки одводи за туширање опремљени су посебним решеткама како би се спријечило да се коса и друге чврсте материје заглаве даље у цијеви.
Пажљиво погледајте одвод за туш и провјерите постоје ли дијелови који се могу подићи или изврнути, а затим очистити. Припремите се и на нимало лијеп призор нагомиланих длака или остатака гела и сапуна и њих одмах уклоните.
Ово може звучати мало предобро да би било истинито, али да, ако је накупљен талог гела за туширање или сапуна узрок ваших проблема, сипање кључале воде у одвод могло би да буде све што је потребно да урадите.
"Зачепљења у одводу туша често су узрокована накупљањем сапуна и масноће и они се могу залијепити за цијеви одвода", објашњава Крис Вутон, извршни директор компаније за чишћење Poppies.
Једноставно ставите лијевак, или нешто што ће задржавати воду док точите, преко одвода и сипајте.
Важно је напоменути да, ако зачепљење не узрокују само сапун и масноћа, ова метода можда неће упалити.
Омиљена метода за многе је чишћење содом бикарбоном и сирћетом, а каткад је једнако ефикасно као и коришћење куповних средстава за отчепљивање одвода.
Сипајте двије кашике соде бикарбоне у/око отвора. Исперите сирћетом док се све не отопи и завршите тако што ћете сипати литар кључале воде. Ова снажна мјешавина требало би да избаци све сакупљене наслаге.
Постоји један алат који би свако домаћинство требало да има, а то је водоинсталатерска сајла, врло практична за отчепљивање зачепљене судопере или одвода.
Ако претходне методе нису успјеле, сајла ће обавити свој посао. Најчешћи кривац за зачепљење одвода туша је коса, а сајла је најбољи начин да избаците ту нимало привлачну накупљену прљавштину.
Кад направите све ове кораке, одвод туша требало би да буде чист и проточан. Најбољи начин да то провјерите прије него што ризикујете поновни инцидент с поплавом је да једноставно оставите туш да тече пуном снагом неколико минута. И припазите: кадица за туширање не би смјела да задржава воду дуго времена.
Ако ниво воде почне да се повећава, вријеме је да позовете професионалце. И никако немојте одводе у купатилу одвртати на своју руку, пише Супержена.
Свијет
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Сцена
3 ч0
Република Српска
3 ч3
Савјети
5 ч0
Савјети
8 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
28
16
18
16
10
16
05
16
03
Тренутно на програму