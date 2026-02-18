Logo
Калинић: Kаран је избор патриотског и самосвјесног дијела српског народа

Извор:

СРНА

18.02.2026

13:44

Коментари:

2
Калинић: Kаран је избор патриотског и самосвјесног дијела српског народа
Фото: АТВ

Предсједник Републике Српске Синиша Каран избор је значајног дијела српског народа, патриотског и самосвјесног, којем је прекипјело због западњачког интервенционизма и бошњачког унитаристичког мешетарења по Српској, изјавио је Срни некадашњи предсједник Народне скупштине Републике Српске Драган Калинић.

Калинић је истакао да је овај, толико пута понављани, изборни циркус окончан на жалост многих и унутар и изван БиХ чистом побједом истинске народне воље.

Odvažne i hrabre - Bingo

Друштво

Бинго кроз пројекат „Одважне и храбре“ поново издваја 50.000 КМ за подузетнице широм БиХ

- Немојмо имати илузија да ће притисци на Републику Српску и њена дестабилизација сада престати преко ноћи - упозорио је Калинић.

Калинић је навео да је зато важно оно што је Каран у инаугуралном говору нагласио - да се све до регуларних октобарских општих избора осигура континуитет одбране Републике Српске, њених институција и имовине, њена даља међународна афирмација и заштита, капитализујући оно што је руководство Српске предвођено Милорадом Додиком и Жељком Цвијановић до сада успјело.

Према његовим ријечима, у том погледу изузетно је важна синергија у раду предсједника Републике, Народне скупштине и Владе Републике Српске.

ILU-META-180925

Наука и технологија

Мета најавила велику промјену од априла, једна група посебно погођена

- Не би се смјело дозволити паралисање политичког и институционалног живота јер ће нас то увести у бројне невоље од којих би економске и социјалне, као што су редовне плате, пензије, социјална давања и друго, дошле до највећег изражаја - рекао је Калинић.

Он сматра да би императив и за новог предсједника требао да буде одлазак у народ без обзира како су људи гласали, те сагледавање и настојање да се животни проблеми обичних људи брже рјешавају - од оживљавања привредних активности, запошљавања и стамбеног збрињавања, прије свега младих и школованих до боље здравствене његе.

Калинић је оцијенио да је у том погледу сваки дио Републике Српске, од сјевера до југа, од запада до истока подједнако важан за опстанак и стабилност Републике.

zlostavljanje

Свијет

Пооштрене казне за злостављање дјеце: Ево колико ће робијати педофили који вребају по интернету

- А стара изрека `у побједи се не узвиси, у поразу се не унизи` требало би да и данас важи и за власт и за поражену српску пробосанску опозицију. Један смо народ и другу земљу немамо - закључио је Калинић.

Нови предсједник Републике Српске Синиша Каран положио је јуче свечану заклетву у Народној скупштини.

Синиша Каран

Драган Калинић

