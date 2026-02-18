Logo
Бинго кроз пројекат „Одважне и храбре“ поново издваја 50.000 КМ за подузетнице широм БиХ

18.02.2026

13:38

0
Бинго кроз пројекат „Одважне и храбре“ поново издваја 50.000 КМ за подузетнице широм БиХ

Бинго и ове године стоји уз жене које имају идеју и храброст да покрену или развију властити бизнис. У оквиру 11. издања пројекта „Одважне и храбре“, Бинго ће додијелити грантове у укупном износу од 50.000 КМ, пружајући конкретну подршку подузетницама широм Босне и Херцеговине.

Овогодишње издање доноси и Бинго Подузетничку академију. По први пут, учеснице ће учити од стручњака који граде највећу домаћу пословну групацију. Кроз практичне примјере и менторство, жене ће развијати своје идеје, учити како их позиционирати, обликовати цијене, изаћи на тржиште и изградити одржив пословни модел.

„Желимо женама које имају идеју и храброст да покрену или развију властити бизнис пружити конкретну подршку. То укључује значајна финансијска средства, али и знање и искуство из реалног пословног система. Заиста смо поносни да кроз своје друштвено одговорне пројекте Бинго континуирано доприноси бољем квалитету живота у цијелој БиХ“, изјавила је Амина Челиковић из маркетинг сектора компаније Бинго.

Компанија Нестле и ове године подржава пројекат.
„Вјерујемо у иницијативе које пружају приступ знању, менторству и стварним приликама за развој јер оне доприносе одрживијим и отпорнијим заједницама. Наше партнерство у потпуности је усклађено с Нестле смјерницама за Inclusion, Equity & Diversity, и драго нам је што заједно доприносимо стварању инклузивнијег подузетничког окружења“, рекао је Алмир Сивић-Софтрић, директор компаније Нестле у БиХ.

Поред компаније Нестле, пројекат су подржали Оаза, Бамби са брендом Плазма коцка, те Штарк са брендом Бананица, затим Дита, Либрессе, Рафаело, Нутрино Лаб, Орбит и Шварцкопф Глис као пријатељи пројекта. Захваљујући овој сарадњи, подршка женама подузетницама постаје заједнички напор јер купци, бирајући ове производе, учествују у реализацији пројекта „Одважне и храбре“.

Пријаве су отворене од 18. фебруара до 8. марта. Онлајн гласање за одабир добитница трајаће од 16. до 27. марта, док је финале пројекта и проглашење побједница планирано за 1. април 2026. године.

Више информација о начину пријаве и селекције погледајте на линку: https://www.bingotuzla.ba/odvazneihrabre/.

Одважне и храбре - Бинго

Bingo d.o.o.

