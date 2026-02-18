Колико пензионера у Српској користи право на рад

Извор:
СРНА
18.02.2026
12:17
Коментари:0
У Републици Српској 9.630 лица користи право на рад и након пензионисања, речено је Срни у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) Српске.
Према евиденцији Фонда до данас, међу њима је 8.957 или 93,01 одсто корисника старосне пензије и 673 или 6,99 одсто кориснике инвалидске пензије.
Свијет
Фицо жестоко запријетио Зеленском: Ако ти не треба струја
У Фонду су навели да је посљедњих неколико година повећан број корисника права на пензију који су поново стекли статус осигураника, те подсјетили да по Закону о пензијском и инвалидском осигурању нема ограничења да корисник самосталне, старосне или инвалидске пензије, након остваривања права на пензију, поново стекне статус осигураника.
"При томе се не врши обустава исплате пензије", напоменули су у Фонду ПИО.
Дјелатности у којима пензионери најчешће поново раде су грађевинарство, саобраћај, прехрамбена индустрије, телекомуникације, научна дјелатност и рударство, гдје се најчешће траже стручњаци са одговарајућом лиценцом, потом област здравства, високог образовања, комерцијална пољопривредна газдинства, љекари, адвокати, заједнице етажних власника и друго, у мањем броју.
Економија
У овим градовима можете јефтиније купити стан: Ево како до повољније цијене
"Најчешће су то лица са специфичним занимањима и одговарајућим лиценцама која су као таква потребна послодавцима чија се дјелатност не може одвијати, а да немају запослено лице тог профила", навели су из Фонда ПИО Републике Српске.
Ријеч је о електроинжењерима, машинским, грађевинским и хемијско-технолошким инжењерима, инжењерима дрвопрераде, али и љекарима вјештацима при судовима, стоматолозима, правницима.
Међу пензионерима који поново раде има и лица са средњом стручном спремом запослених у различитим удружењима, као и неквалификованих радника на пословима обезбјеђења или чувања објеката.
Најновије
Најчитаније
12
49
12
47
12
43
12
42
12
36
Тренутно на програму