У овим градовима можете јефтиније купити стан: Ево како до повољније цијене

Организоване радничке стамбене задруге у Црној Гори за своје чланове сада обезбјеђују станове по цијенама које су значајно ниже од тржишних.
Организоване радничке стамбене задруге у Црној Гори за своје чланове сада обезбјеђују станове по цијенама које су 30 до 40 одсто ниже од тржишних.
Саговорници “Вијести” наводе да је ово добар начин за обезбјеђивање крова над главом за велики број породица које не могу да плате сада веома високе цијене некретнина, али и да је потребна значајнија подршка државе.
Према Монстатовим подацима из септембра прошле године, просјечна цијена квадрата стана у новоградњи на нивоу Црне Горе је 2.228 евра, а на приморју 2.458 евра, односно за просјечан квадрат су потребне двије и по просјечне зараде.
Најстарија активна задруга просветних радника “Солидарно”, која ради од 2002. године, до сада је изградила 790 станова и члановима подијелила још повољниих кредита за адаптације и проширења вредних 9,2 милиона евра. Задруга здравствених радника је од 2012. изградила 322 стана и подијелила повољних кредита за 3,3 милиона.
Задруге се финансирају од чланарина, донација, продаја или закупа стамбених и пословних простора члановима. Закон о стамбеним задругама предвиђа и да држава и локалне самоуправе подстичу њихов рад мерама социјалне, земљишне, кредитне и фискалне политике, пореским олакшицама, уступањем земљишта и ослобађањем од плаћања комуналија.
Директорка Стамбене задруге здравствених радника Црне Горе “Здравство” Дијана Павличић казала је да су до сада за своје чланове изградили 322 стамбене јединице, од чега у Подгорици 204, Никшићу 70 и 48 у Радовићима код Тивта, као и да су одобрили 3,3 милиона евра кредита за 268 чланова.
"У 2025. години нисмо имали продају станова, због захтјевног поступка који смо морали да спроведемо према Министарству здравља и другим државним органима. Планирани пројекти ће се финансирати у оквиру Споразума који је потписан са министром здравља др Војиславом Шимуном, а у складу са њим, у периоду од 2024. до 2026. године, држава ће обезбиједити укупно милион и по евра за финансирање стамбених рјешења здравствених радника. Средства ће бити распоређена по 500.000 евра годишње, а Министарство здравља је већ прошле и претпрошле године извршило уплату од по 500.000 евра", казала је Павличић.
Она наводи да њихова стамбена задруга сада броји око хиљаду чланова, а чланарина износи један одсто зараде.
Указала је да имају сарадњу са више општина. У Котору завршавају зграду са 54 стана, у Беранама раде идејно решење за зграду до 25 стамбених јединица. На Цетињу је у току припрема документације за градњу стамбене зграде на мјесту некадашњег вртића, са Општином Будва су започели разговоре око доделе нове парцеле, док и у Никшићу постоји интересовање за сличан пројекат.
Павличић је казала да ће са Министарством здравља, како би се њихов удео повећао на минимум 800 хиљада годишње, с обзиром на број пројеката који је у току и који планирају у наредном периоду.
"Разговараћемо са Владом и око регулисања законске регулативе, која није препознала специфичност рада задруга, што нам увелико отежава рад, будући на бројне правне празнине и недоумице у тумачењу закона, који се примијењују на стамбену задругу", казала је Павличић.
Планирају и да распишу конкурсе за додјелу зајмова, а у мањим општинама новац ће бити усмјерен на индивидуалну градњу.
Директор задруге радника просвјете “Солидарно’’ Зоран Станишић наводи да су од оснивања 2002. године изградили 790 станова у 15 општина, поделили кредита за адаптацију и проширење од 9,2 милиона на период отплате до 30 година са годишњом каматом један одсто, као и бесповратну помоћ од 300 хиљада.
Он наводи да су цијене станова које нуде задругарима умањене за вриједност парцеле, комуналног опремања, трошкова финансирања, док нуде ниже камате, дужи период отплате и разне друге повољности.
"Коначно, може се закључити да је разлика од 30-40 одсто вриједности у односу на слободно тржиште, а у корист наших задругара. Наша задруга се финансира од добровољне чланарине која износи један одсто нето зараде мјесечно. Други вид финансирања је на основу споразума са Министарством просвете који сада износи 700.000 евра на годишњем нивоу. Ових дана очекујемо потписивање новог Споразума за наредне три године. Надамо се већем износу. Наша задруга тренутно броји око 2.500 чланова", казао је Станишић.
Годишњи буџет задруге је сада око милион и по евра. Станишић сматра да то није довољно за све активности које имају и планирају на унапријеђење услова живота и становања својих задругара.
“Сматрамо да би средства која одваја држава посредством Министарства просвјете науке и иновација, морала бити на већем нивоу, а у тренутним околностима не би смјела бити мања од милион евра на годишњем нивоу. То би резултирало већим бројем додјеле индивидуалних кредита, а самим тим утицало и на већи број учлањених задругара”, казао је Станишић.
Они планирају да ће у овој години завршити 40 станова у Котору, као и 12 у Плаву.
"Цијену нисмо још одредили, али сматрамо да ће бити знатно нижа у односу на тржишне. Такође у току су активности у вези додјела нових парцела у општинама Никшић, Цетиње, Колашин, Подгорица, Улцињ и Тиват", навео је Станишић.
Посљедње подјеле биле су 108 станова у Доњој Горици, када су квадрат члановима продавали за 670 евра, такође у 2022. су уз субвенције државе подијелили 159 станова у Будви, чија је градња трајала десет година, а цена је била 650 евра, према договору из 2012.
"Сматрамо да се рад стамбених задруга може унапредити кроз модернизацију законског оквира, јачања транспарентности, бољу едукацију чланова о њиховим правима и обавезама, као и кроз јачање сарадње са општинама и државним институцијама, посебно у области финансијске подршке и доделе грађевинских парцела под повољним условима. Сматрамо и да бисмо кроз флексибилнију пореску политику - ослобађање од ПДВ-а, могли остварити повољнију цену квадрата, јер би се изградња стамбених јединица под покровитељством задруга морала сматрати од посебног значаја и интереса за Државу", навео је Станишић.
"Вијести” су о овој теми послале питања и Црногорском фонду за солидарну стамбену изградњу и Савезу синдиката, али нису добили одговоре. Овом Фонду је рачун блокиран већ дуже од шест година на износ дуга од 3,7 милиона. Фонд је и на црној листи Пореске управе са дугом од 4,1 милион и укинутим репрограмом.
Влада успорила оснивање задруге за управу и правосуђе
Синдикат управе и правосуђа, иако је највећа гранска организација, једна од ријетких која нема своју стамбену задругу иако већ три године покушавају да договоре са Владом њен рад.
Предсједник овог синдиката Ненад Ракочевић казао је “Вијестима” да су 2023. године потписали уговор са Владом о формирању Стамбене задруге са називом “Одговорност”, кроз коју би могућност повољног рјешавања стамбене политике имало 24 хиљаде запослених у јавној управи и правосуђу. Тада је са Владом потписан и споразум о суфинансирању који је предвиђао учешће државе од најмање милион годишње.
"Остатак финансирања би се односио на средства учлањених задругара, као и уплате послодаваца који би суштински били носиоци ове приче. Доласком 44 Владе из нама непознатих разлога прекинули су испуњавање својих обавеза – делегирања својих представника у органе управљања задруге, због чега се није могла конституисати. У току су консултације које нам буде оптимизам да ће доћи до почетка реализације", казао је Ракочевић.
Он сматра да су задруге тренутно једини начин да радници добију приступачне услове за куповину стана.
"Као што је познато, цијене некретнина су достигле невиђене и несразмјерне нивое у односу на финансијску могућност радника, односно њихове зараде. Цијене станова утичу живот, функционисање и егзистенцију породица. Могућност обезбјеђења крова над главом, у битном значајно утичу на демографију, односно наталитет и саму могућност склапања бракова, гдје је ова врста проблематике почетни основ за даљи живот. Држава као носилац свих дугорочних стратегија мора посветити посебну пажњу унапређењу и побољшању услова за стамбено обезбеђење, јер нам је пракса посљедњих година показала да су цијене некретнина и издавање вртоглаво повећане услед прилива великог броја страних држављана и њиховог новца", казао је Ракочевић.
Он сматра да је потребно изменити садашњи законски оквир за функционисање стамбених задруга како би се онемогућиле злоупотребе и повећала контрола државе, чиме би се добила на транспарентности и већем учешћу радника и грађана у задругама, преноси Б92.
