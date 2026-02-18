Logo
Спрема се ригорозна контрола на граници: Царина вам може одузети сав новац

18.02.2026

11:46

Спрема се ригорозна контрола на граници: Царина вам може одузети сав новац

Влада Хрватске усвојила је предлог новог Закона о девизном пословању и обавези пријаве готовине изнад 10.000 евра, новим правилима за мењачнице и овлашћењима ХНБ-а.

Влада Хрватске је на седници упутила у процедуру коначног приједлога Закона о девизном пословању, којим се, између осталог, детаљније уређује рад овлашћених мјењачница, као и уводи обавеза пријаве готовине која се уноси у Хрватску или износи из ње.

Државни секретар у Министарству финансија Матеј Буле изјавио је да се нови закон доноси због бројних измјена које је важећи пропис претрпео од ступања на снагу 2003. године.

"Либерализацијом капиталних токова с иностранством, увођењем евра као службене валуте те преносом надлежности у вођењу девизне и монетарне политике на Европску средишњу банку (ЕСБ), усклађивале су се и одредбе Закона о девизном пословању, од којих су бројне брисане", изјавио је Буле.

Он је нагласио да се предложеним законом указује на ограничења у пословању готовином, која су већ регулисана прописима из области спрјечавања прања новца и финансирања тероризма, као и прописима који уређују фискализацију у промету готовином.

Свијет

Стигло упозорење: Рат може почети у наредним данима

Такође, омогућава се спровођење европске уредбе о контроли готовине која се уноси у Европску унију или износи из ње. У односу на важећи закон, новина је обавеза пријаве готовине без пратње која се уноси у Хрватску из друге државе чланице или износи из Хрватске у другу државу чланицу у износу од 10.000 евра и више, и то на захтјев Царинске управе, којој се даје и надлежност за вођење прекршајног поступка у првом степену за те прекршаје.

Поред тога, прецизирају се обвезници извјештавања Хрватске народне банке о пословима са иностранством, док се ХНБ-у даје овлашћење да утврђује конкретне извјештајне захтјеве у том домену.

Приједлогом закона се, између осталог, у потпуности уређује и пословање овлашћених мјењача. Као новина, уводи се могућност да подружница иностраног привредног друштва, чији је оснивач у матичној држави овлашћен за обављање мјењачких послова, буде категорисана као овлашћени мјењач. Такође, више се не прописује обавеза склапања уговора о обављању мењачких послова са неком од пословних банака, нити се банке обавезују на откуп страних средстава плаћања од мењача, известио је Буле, пише пословни дневник.

