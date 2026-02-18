Најмање 12 људи погинуло од експлозије у продавници

Извор:
Најмање 12 људи погинуло је од експлозије у продавници ватромета у провинцији Хубеј, у централном дијелу Кине, саопштила је служба за ванредне ситуације.
Експлозија се догодила око 14.00 часова по локалном времену у граду Сјангјанг.
Према саопштењу, пожар и експлозија захватили су површину од око 50 метара квадратних.
Ватра је у међувремену угашена.
Екипе хитне помоћи послате су на лице мјеста, гдје је пронађено 12 тијела, пренијела је Синхуа.
