Најмање 12 људи погинуло од експлозије у продавници

Извор:

Танјуг

18.02.2026

12:47

Најмање 12 људи погинуло је од експлозије у продавници ватромета у провинцији Хубеј, у централном дијелу Кине, саопштила је служба за ванредне ситуације.

Експлозија се догодила око 14.00 часова по локалном времену у граду Сјангјанг.

Према саопштењу, пожар и експлозија захватили су површину од око 50 метара квадратних.

Савјети

Како смршати без дијете?

Ватра је у међувремену угашена.

Екипе хитне помоћи послате су на лице мјеста, гдје је пронађено 12 тијела, пренијела је Синхуа.

