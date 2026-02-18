Logo
Експлозија у продавници ватромета: Погинуло најмање 12 особа

Извор:

СРНА

18.02.2026

12:17

Коментари:

0
Фото: rovenimages.com/Pexels

Најмање 12 људи погинуло је од експлозије у продавници ватромета у провинцији Хубеј, у централном дијелу Кине, саопштила је служба за ванредне ситуације.

Експлозија се догодила око 14.00 часова по локалном времену у граду Сјангјанг.

Роберт Фицо

Свијет

Фицо жестоко запријетио Зеленском: Ако ти не треба струја

Према саопштењу, пожар и експлозија захватили су површину од око 50 метара квадратних. Ватра је у међувремену угашена.

Екипе хитне помоћи послате су на лице мјеста, гдје је пронађено 12 тијела, пренијела је Синхуа.

облачно-временска прогноза

Друштво

Када се очекује топлије вријеме?

У току је истрага о узроку експлозије.

