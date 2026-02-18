Експлозија у продавници ватромета: Погинуло најмање 12 особа

Извор:
СРНА
18.02.2026
12:17
Коментари:0
Најмање 12 људи погинуло је од експлозије у продавници ватромета у провинцији Хубеј, у централном дијелу Кине, саопштила је служба за ванредне ситуације.
Експлозија се догодила око 14.00 часова по локалном времену у граду Сјангјанг.
Свијет
Фицо жестоко запријетио Зеленском: Ако ти не треба струја
Према саопштењу, пожар и експлозија захватили су површину од око 50 метара квадратних. Ватра је у међувремену угашена.
Екипе хитне помоћи послате су на лице мјеста, гдје је пронађено 12 тијела, пренијела је Синхуа.
Друштво
Када се очекује топлије вријеме?
У току је истрага о узроку експлозије.
Економија
45 мин0
Здравље
54 мин0
Регион
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
35 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
47
12
43
12
42
12
36
12
34
Тренутно на програму