Песков: Ни Русија ни Кина нису извршиле атомске пробе 2020. године

18.02.2026
Ни Русија ни Кина нису извршиле нуклеарне тестове 2020. године, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Чули смо много помињања одређених тестова и у том смислу су поменуте и Русија и Кина. Ни Русија ни Кина нису обавиле било какве нуклеарне тестове. Такође, знамо да су представници Кине снажно одбацили ове наводе" навео је Песков у обраћању новинарима.
Замјеник државног секретара САД за контролу наоружања и међународну безбједност Томас Динано изјавио је прошле седмице да Вашингтон има доказе да је Кина наводно извршила нуклеарне тестове кршећи мораторијум, те да је покушала да то сакрије.
