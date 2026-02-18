Logo
Песков: Ни Русија ни Кина нису извршиле атомске пробе 2020. године

Извор:

СРНА

18.02.2026

11:00

Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

Ни Русија ни Кина нису извршиле нуклеарне тестове 2020. године, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Чули смо много помињања одређених тестова и у том смислу су поменуте и Русија и Кина. Ни Русија ни Кина нису обавиле било какве нуклеарне тестове. Такође, знамо да су представници Кине снажно одбацили ове наводе" навео је Песков у обраћању новинарима.

Ненад Стевандић и Џон Гинкел

Република Српска

Америка цијени досљедан дијалог са руководством Републике Српске

Замјеник државног секретара САД за контролу наоружања и међународну безбједност Томас Динано изјавио је прошле седмице да Вашингтон има доказе да је Кина наводно извршила нуклеарне тестове кршећи мораторијум, те да је покушала да то сакрије.

Тагови :

Дмитриј Песков

Кина

Русија

Nuklearno oružje

