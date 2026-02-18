Logo
Сијарто: Лажне изјаве да Украјина брани Европу

СРНА

18.02.2026

09:22

Сијарто: Лажне изјаве да Украјина брани Европу
Мађарска сматра лажним изјаве украјинског предсједника Владимира Зеленског и европских лидера да Украјина, наводно, брани Европу, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

Он је у интервјуу за "Си-Ен-Ен турк" нагласио да украјински сукоб није рат који води Европа.

Саобраћајна несрећа на ауто-путу

Хроника

Двије несреће на ауто-путу: Саобраћај се одвија једном траком

- Стога сматрам да су изјаве украјинских и европских лидера да Украјина, наводно, штити Европу велика лаж - рекао је Сијарто.

