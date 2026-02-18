Logo
Новак се враћа у "тениски рај"

Спортал

18.02.2026

08:54

Новак Ђоковић на Аустралијан опену
Фото: Танјуг/АП

Најбољи тенисер свих времена, Новак Ђоковић, потврдио је свој повратак на Мастерс у Индијан Велсу. Турнир је то потврдио ријечима да се враћа у "тениски рај 20 година послије дебија".

Након исцрпљујућег Аустралијан опена и одлуке да прескочи Доху како би “напунио батерије”, српски ас спреман је да покори калифорнијску пустињу и коначно се осами на врху вјечне листе освајача овог престижног турнира.

Није било лако навијачима након вијести да Новака нећемо гледати у Катару, али разлог је био кристално јасан - акумулација умора. Ипак, пауза је кратка, а мотив огроман. Ђоковић се враћа на турнир који је освајао пет пута, а посљедњи пут је пехар подигао сада већ далеке 2016. године.

Зашто је Индијан Велс 2026. толико битан?

Новак тренутно дијели рекорд са Роџером Федерером - обојица имају по пет титула у “Тениском рају”. Повратак у 2026. години није само прилика за нове бодове, већ и шанса да Ђоковић још једном испише историју и постане апсолутни рекордер турнира који многи називају “петим гренд слемом”.

- Фокус остаје на највећим турнирима, а Индијан Велс је мјесто гдје сам се увијек осјећао сјајно. Енергија пустиње је посебна – једна је од ранијих Новакових изјава која потврђује колико му је стало до овог трофеја.

Пут до титуле: Алкараз и Синер вребају

Пут неће бити нимало лак. Конкуренција је паклена, а млади лавови попут Карлоса Алкараса (који има двије титуле) и Јаника Синера не планирају да се повуку. Ипак, Новак је у Мелбурну показао да је и у 39. години равноправан ривал у маратонским биткама, а свјежина коју ће донијети у Америку могла би да буде пресудан фактор.

Бодовни салдо:

С обзиром на то да прошле године није остварио значајнији резултат (испао у раној фази), Новак у Калифорнији практично “нема шта да брани”, а може много да добије у борби за врх АТП листе.

Навијачи у Србији, али и широм свијета, већ одбројавају дане. Да ли је куцнуо час да “шестица” засија поред Новаковог имена у Индијан Велсу? Сазнаћемо врло брзо, преноси Спортал.

Новак Ђоковић

Indijan Vels

