Logo
Large banner

Објављена фотографија смрвљеног аута страдале Татјане Јечменице

Извор:

Телеграф

14.02.2026

11:01

Коментари:

0
Погинула бивша тенисерка Татјана Јечменица
Фото: YouTube/Screenshot/SPortal

Србију је синоћ потресла вијест о трагичној смрти славне српске тенисерке и некадашње селекторке ФЕД куп репрезентације, Татјана Јечменица (47), која је погинула у тешкој саобраћајној несрећи.

Трагедија се догодила у петак увече, око 20.50 часова, на обилазници око Београда, на петљи Орловача, када је дошло до директног судара теретног и путничког возила.

Татјана Јечменица

Тенис

Новак Ђоковић објавио емотивну поруку након смрти Татјане Јечменице

Новинар Младен Мијатовић објавио је фотографије потпуно уништеног аутомобила у ком се налазила Јечменица.

Предњи дио возила био је смрскан до непрепознатљивости, преноси "Телеграф".

Према првим информацијама, Татјана Јечменица је управљала аутомобилом, и наводно је промашила искључење, након чега је покушала да се врати у рикверц, када је на возило налетио шлепер.

Ипак, на основу фотографија не искључује се ни могућност да је наставила кретање не слутећи да се налази у погрешном смјеру, што је довело до кобног судара.

Ватрогасне екипе стигле су на мјесто несреће око 20 минута након удеса и затекле двије особе заробљене у смрсканом возилу.

Татјана Јечменица

Хроника

Нови детаљи несреће у којој је погинула Татјана Јечменица: Тестиран возач камиона

Татјанин супруг извучен је у свјесном стању, али је због тешких повреда грудног коша хитно уведен у индуковану кому, док се љекари боре за његов живот.

Татјана Јечменица, нажалост, није издржала. Преминула је током спасилачке акције извлачења из возила, изгубивши борбу за живот на лицу мјеста.

Подијели:

Тагови :

Погинула Татјана Јечменица

Татјана Јечменица

Дарко Јевтић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Погинула бивша тенисерка Татјана Јечменица

Тенис

Новак Ђоковић објавио емотивну поруку након смрти Татјане Јечменице

4 ч

0
Татјана Јечменица

Тенис

Како је Татјана Јечменица покушала да помири Ану Ивановић и Јелену Јанковић

4 ч

0
Татјана Јечменица

Тенис

Објављене фотографије са мјеста несреће у којој је погинула Татјана Јечменица

5 ч

0
Надал дигао Србију на ноге изјавом о Ђоковићу: Готово је

Тенис

Надал дигао Србију на ноге изјавом о Ђоковићу: Готово је

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

03

Механичари остали у шоку када су дигли стари голф и видјели инсталацију

13

58

Боро Штикла из Котор Вароша у рукама има три заната

13

58

Захарова: Свијет треба да позове да се Зеленски "ухвати као нациста"

13

52

Кренуо у пљачку, па погинуо на огради постављеној због дивљих свиња

13

51

Пренос: Сретењска академија поводом доношења првог Устава Кнежевине Србије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner