Објављена фотографија смрвљеног аута страдале Татјане Јечменице

Србију је синоћ потресла вијест о трагичној смрти славне српске тенисерке и некадашње селекторке ФЕД куп репрезентације, Татјана Јечменица (47), која је погинула у тешкој саобраћајној несрећи.
Трагедија се догодила у петак увече, око 20.50 часова, на обилазници око Београда, на петљи Орловача, када је дошло до директног судара теретног и путничког возила.
Новинар Младен Мијатовић објавио је фотографије потпуно уништеног аутомобила у ком се налазила Јечменица.
Предњи дио возила био је смрскан до непрепознатљивости, преноси "Телеграф".
Према првим информацијама, Татјана Јечменица је управљала аутомобилом, и наводно је промашила искључење, након чега је покушала да се врати у рикверц, када је на возило налетио шлепер.
Ипак, на основу фотографија не искључује се ни могућност да је наставила кретање не слутећи да се налази у погрешном смјеру, што је довело до кобног судара.
Ватрогасне екипе стигле су на мјесто несреће око 20 минута након удеса и затекле двије особе заробљене у смрсканом возилу.
Татјанин супруг извучен је у свјесном стању, али је због тешких повреда грудног коша хитно уведен у индуковану кому, док се љекари боре за његов живот.
Татјана Јечменица, нажалост, није издржала. Преминула је током спасилачке акције извлачења из возила, изгубивши борбу за живот на лицу мјеста.
