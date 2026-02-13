Logo
Надал дигао Србију на ноге изјавом о Ђоковићу: Готово је

АТВ

13.02.2026

22:12

Надал дигао Србију на ноге изјавом о Ђоковићу: Готово је

Трају велике расправе међу тениским фановим може ли Новак Ђоковић до краја каријере обогатити своју колекцију трофеја на четири највећа свјетска турнира, а ако може, колико је још у стању освојити наслова јер је ипак загазио у 39. годину.

Што се његових изгледа тиче, у њих не вјерује легендарни Рафаел Надал, који је против Ђоковића често био у великим мечевима.

Његове ријечи су највише одјекнуле у Србији.

"Готово је. Мислим да не требамо анализирати тенис само на темељу тога ко побјеђује. Имао је прилику у Мелбурну, а у овој фази његове каријере, да будем искрен, није му остало још пуно шанси", рекао је Надал.

Потом се наклонио Ђоковићу због тога што се годинама држи у свјетском врху.

"Осјећам се смиреније, без било каквих чудних осјећаја. Моје вријеме овдје је завршило баш како је и требало. Продужио сам каријеру дуже него што сам икада могао замислити. Сада сам потпуно сретан када видим своје колеге како постижу успјехе и на неки начин, уживам у њиховом успјеху", открио је Надал о томе како се осјећа након што је 2024. године завршио богату каријеру.

