Арина Сабаленка поново мами уздахе: Опет је показала облине у бикинију!

Извор:

Курир

13.02.2026

07:03

Фото: Instagram/arynasabalenka

Арини Сабаленки тешко је пао пораз у финалу Аустралијен опена од Јелене Рибакине.

Међутим, чини се да је Белорускиња изашла из кризе, макар по ономе што је показала на друштвеним мрежама.

Одмара у Дубаију

Арина Сабаленка отишла је у Дубаи, гдје ужива у сунцу, шопингу, доброј храни, али и сјајним плажама. Толико добрим да је с поносом и осмехом у бикинију показала атрибуте својим фановима.

Арина Сабаленка
Арина Сабаленка

Арина Сабаленка и даље држи титулу најбоље тенисерке на свијету, међутим Мелбурн јој није остао у лијепим сјећањима. По други пут заредом изгубила је финале. Ове године од ње је била боља Рускиња са пасошем Казахстана Јелена Рибакина, док је прошле изгубила од Американке Медисон Киз.

Половична у Мелбурну

Међутим, Арина Сабаленка славила је у Мелбурну 2024. и 2023. године, када је била боља од Кинескиње Џенг Квинвен, као и Јелену Рибакину. У колекцији има и још два грендслема са УС опена, 2024. и 2025.

Посљедњим фотографијама из Дубаија Арина Сабаленка показала је да се у бикинију осјећа добро, те да је то дио њеног јавног идентитета. Бјелорускиња је врхунски атлета, годинама ради брутално напорне тренинге и очигледно је поносна на своје тијело. Фотографије у бикинију су јој начин да покаже снагу, форму и самопоуздање, а не само „гламур“.

Гласна и опуштена

Арина Сабаленка често показује да нема конфликта између снаге и женствености. Можеш бити агресивна, гласна, емотивна на терену и опуштена, лепа и разиграна на плажи. Такав садржај добија пажњу, интеракције и позитивне реакције. То не умањује њен тенис — само шири њен утицај ван спортских кругова.

Она никад није сугерисала да то ради „да би провоцирала“ или због тениса као маркетинга. Делује прилично једноставно — ужива у животу и не види разлог да то крије.

Таг :

Арина Сабаленка

