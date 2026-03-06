Улице и насеља који данас остају без струје

Фото: АТВ

Због радова на електромрежи без струје ће данас од девет до 14 часова бити дијелови насеља Драгочај и Крчмарице, саопштили су из "Електрокрајине".

- Електричне енергије неће бити од 8.30 до 13.30 часова бити у дијеловима насеља Чокори, Сарачица, Бистрица, Караула и Павловац, а у дијеловима улица Браће Подгорника и Проте Николе Костића од девет до 13 часова – истакли су из "Електрокрајине".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.