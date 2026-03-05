СНСД: Став грађана Старчевице биће кључан у изради измјена регулационог плана

Аутор:АТВ
05.03.2026
16:35
Коментари:3
Грађани имају право да изразе своје мишљење и њихов став ће бити кључан у даљем поступку израде измјена регулационог плана за бањалучко насеље Старчевица, поручили су из Градског одбора СНСД Бањалука поводом најаве протеста у овом насељу.
Из СНСД-а наглашавају да на сједници Скупштине града Бањалука 2. марта није усвојен нови регулациони план, већ само одлука да се приступи изради измјена дијела регулационог плана, чиме је започета процедура у којој ће грађани имати прилику да изнесу своје ставове кроз јавни увид и јавну расправу.
„Важно је јасно рећи да тиме нису донесене коначне одлуке о садржају тог простора. Тек слиједи поступак у којем ће становници Старчевице имати прилику да изнесу примједбе и приједлоге, како би се дошло до рјешења које је у најбољем интересу насеља“, поручују из СНСД-а.
Из ове странке истичу да нису против изградње школе и вртића на Старчевици, напротив, сматрају да је то насељу потребно, али да је важно да се кроз планску процедуру искристалише најбоље рјешење.
„Старчевица је највећа мјесна заједница у Републици Српској и сасвим је природно да се овако важна питања рјешавају уз уважавање става људи који ту живе. СНСД подржава изградњу нових образовних и предшколских капацитета, али желимо да се кроз јавну расправу утврди најквалитетније рјешење које ће бити у интересу становника овог насеља“, навели су из Градског одбора.
Подсјећају и на ранији став вршиоца дужности предсједника Градског одбора СНСД-а Горана Маричића да скупштинска већина неће подржати ниједан регулациони план који није усаглашен са захтјевима грађана.
„Развој града је важан, али урбанистичка рјешења морају бити у функцији грађана. Управо зато је важно да се у овом поступку чује глас становника Старчевице и да коначно рјешење буде резултат дијалога са грађанима и струком“, закључили су из СНСД-а.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
