Logo
Large banner

СНСД: Став грађана Старчевице биће кључан у изради измјена регулационог плана

Аутор:

АТВ

05.03.2026

16:35

Коментари:

3
СНСД: Став грађана Старчевице биће кључан у изради измјена регулационог плана
Фото: АТВ

Грађани имају право да изразе своје мишљење и њихов став ће бити кључан у даљем поступку израде измјена регулационог плана за бањалучко насеље Старчевица, поручили су из Градског одбора СНСД Бањалука поводом најаве протеста у овом насељу.

Из СНСД-а наглашавају да на сједници Скупштине града Бањалука 2. марта није усвојен нови регулациони план, већ само одлука да се приступи изради измјена дијела регулационог плана, чиме је започета процедура у којој ће грађани имати прилику да изнесу своје ставове кроз јавни увид и јавну расправу.

„Важно је јасно рећи да тиме нису донесене коначне одлуке о садржају тог простора. Тек слиједи поступак у којем ће становници Старчевице имати прилику да изнесу примједбе и приједлоге, како би се дошло до рјешења које је у најбољем интересу насеља“, поручују из СНСД-а.

Из ове странке истичу да нису против изградње школе и вртића на Старчевици, напротив, сматрају да је то насељу потребно, али да је важно да се кроз планску процедуру искристалише најбоље рјешење.

„Старчевица је највећа мјесна заједница у Републици Српској и сасвим је природно да се овако важна питања рјешавају уз уважавање става људи који ту живе. СНСД подржава изградњу нових образовних и предшколских капацитета, али желимо да се кроз јавну расправу утврди најквалитетније рјешење које ће бити у интересу становника овог насеља“, навели су из Градског одбора.

Подсјећају и на ранији став вршиоца дужности предсједника Градског одбора СНСД-а Горана Маричића да скупштинска већина неће подржати ниједан регулациони план који није усаглашен са захтјевима грађана.

„Развој града је важан, али урбанистичка рјешења морају бити у функцији грађана. Управо зато је важно да се у овом поступку чује глас становника Старчевице и да коначно рјешење буде резултат дијалога са грађанима и струком“, закључили су из СНСД-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Старчевица регулациони план

Бањалука

Коментари (3)
Large banner

Прочитајте више

Још једно бањалучко насеље против измјене Регулационог плана

Бања Лука

Још једно бањалучко насеље против измјене Регулационог плана

2 седм

5
Лукач: Без увида грађана нема усвајања регулационих планова

Бања Лука

Лукач: Без увида грађана нема усвајања регулационих планова

2 седм

0
Спорно 27 тачака дневног реда - Без јавне расправе нема Регулационих планова

Бања Лука

Спорно 27 тачака дневног реда - Без јавне расправе нема Регулационих планова

2 седм

0
Општи бунт у Бањалуци због измјена Регулационог плана: Поднесено 700 примједби

Бања Лука

Општи бунт у Бањалуци због измјена Регулационог плана: Поднесено 700 примједби

2 мј

0

Више из рубрике

Паркинг у Бањалуци скупљи него у приморским градовима

Бања Лука

Паркинг у Бањалуци скупљи него у приморским градовима

6 ч

2
Чесма

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без воде

10 ч

0
Ове бањалучке улице и насеља данас остају без струје

Бања Лука

Ове бањалучке улице и насеља данас остају без струје

12 ч

0
Маричић: СНСД ће у Бањалуци подржати само оне регулационе планове у којима се уваже захтјеви грађана

Бања Лука

Маричић: СНСД ће у Бањалуци подржати само оне регулационе планове у којима се уваже захтјеви грађана

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Како сузбити породично насиље?

19

36

Хаос у Љубљани: Полицајци убили мушкарца на тргу!

19

31

Транспорт у кризи: Са граница враћено више од 100 теретних возила

19

29

Покренут стечај, радници страхују за своја радна мјеста

19

25

КФОР негира тврдње да су ракете из Бондстила испаљене ка Ирану

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner