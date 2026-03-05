Logo
Трамп: Шпанија губитник, а Британија разочарање

Извор:

СРНА

05.03.2026

17:39

Трамп: Шпанија губитник, а Британија разочарање
Фото: Tanjug / AP / Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је Шпанија губитник, а Велика Британија разочарање.

"Шпанија веома непријатељски настројена"

Трамп је изјавио за "Њујорк пост" да је Шпанија веома непријатељски настројена према НАТО-у.

Он је раније запријетио да ће раскинути трговинске споразуме са Шпанијом након одбијања Мадрида да дозволи Вашингтону да користи војне базе Рота и Морон за америчку војну операцију против Ирана.

Из Бијеле куће је касније саопштено да је Мадрид пристао на војну сарадњу са САД, али Мадрид је то демантовао.

