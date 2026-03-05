Трамп: Шпанија губитник, а Британија разочарање

Извор:
СРНА
05.03.2026
17:39
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је Шпанија губитник, а Велика Британија разочарање.
Трамп је изјавио за "Њујорк пост" да је Шпанија веома непријатељски настројена према НАТО-у.
Он је раније запријетио да ће раскинути трговинске споразуме са Шпанијом након одбијања Мадрида да дозволи Вашингтону да користи војне базе Рота и Морон за америчку војну операцију против Ирана.
Из Бијеле куће је касније саопштено да је Мадрид пристао на војну сарадњу са САД, али Мадрид је то демантовао.
