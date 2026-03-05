Logo
Иран засуо УАЕ ракетама и дроновима: Балистички пројектил погодио Дубаи

Извор:

Аваз

05.03.2026

18:58

Коментари:

0
Напад-Дубаи
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Министарство одбране УАЕ саопштило је да је на територији те државе пало шест дронова, Иран је према Уједињеним Арапским Емиратима лансирао балистичке ракете и више од 130 самоубилачких дронова.

Министарство одбране Уједињених Арапских Емирата саопштило је да је на територији те државе пало шест дронова, док је шест ракета пресретнуто и уништено током најновијег напада који је покренуо Иран.

Лист "Дејли Мејл" наводи да је једна балистичка ракета погодила Дубаи, док је више дронова такође усмјерено ка том граду.

Напади се дешавају у тренутку када Пентагон започиње преговоре о куповини дронова пресретача украјинске производње, који би помогли у сузбијању напада иранских дронова Шахед, због страхова да би земље Персијског залива могле остати без ракета за противваздушну одбрану.

илу-авион-26022026

Свијет

За данас планиран лет са држављанима БиХ из Дубаија

Сједињене Америчке Државе окренуле су се искуству Кијева у одбијању напада дроновима, јер се залихе ракета Патриот, које се користе за пресретање дронова Шахед, смањују. Један украјински званичник рекао је за "Фајненшел тајмс":

"Очигледно је да постоји пораст интересовања за украјинске дронове-пресретаче, који могу да пресретну Шахед по веома ниској цијени."

Уједињени Арапски Емирати

Свијет

Срби у УАЕ добили хитно упозорење, али не због ракетних удара

Према подацима министарства, до сада су у нападима на Уједињене Арапске Емирате погинуле три особе – сви страни држављани из Пакистана, Непала и Бангладеша.

Додаје се и да су од почетка напада повријеђене укупно 94 особе.

(Аваз)

