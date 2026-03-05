Logo
Правни скандал у Српској: Судови занемарили правоснажност пресуде

Аутор:

Огњен Матавуљ

05.03.2026

19:57

Коментари:

2
Правни скандал у Српској: Судови занемарили правоснажност пресуде
Фото: АТВ

Бенеди Ђукановић и Емилио Балдо, који су осуђени на 65 година затвора због убиства Славише Крунића и Жарка Павловића, данас су незаконито спроведени на издржавање казне у КПЗ Фоча и након што је уочен превид биће враћени у притвор КПЗ Бањалука!

Учествовала су чак три суда

У овом правном скандалу учествовала су чак три суда који су, по свему судећи, пропустили чињеницу да пресуда против Ђукановића и Балде није правоснажна и да имају право жалбе на другостепену пресуду и сходно томе не могу бити упућени на издржавање казне.

Benedi Djukanovic i Tatjana Savic

Хроника

Прве реакције на пресуду за убиство Крунића: Очекивали смо досљедност Врховног суда

У овом, благо речено, пропусту учествовали су Врховни суд Републике Српске, Окружни суд у Бањалуци и Основни суд у Бањалуци који је издао наредбу да се Ђукановић и Балдо данас спроведу на издржавање казне. Чим је превид уочен брже боље је издата наредба да се они врате у притвор КПЗ Бањалука. Трошкове ове грешке, односно превоза, који се врши под великим мјерама обезбјеђења оптужених, платиће порески обвезници...

Крунић суђење

Хроника

Убицама Славише Крунића потврђено 85 година затвора!

Без правоснажне пресуде упућен на издржавање казне

Ђукановићев бранилац, адвокат Татјана Васић каже за АТВ да је веома непријатно била изненађена када је сазнала да је њен клијент без правоснажне пресуде упућен на издржавање казне.

”Након доношења пресуде којим се жалба браниоца Бенедија Ђукановића одбија, Врховни суд Републике Српске је спис предмета вратио Окружном суду у Бањалуци, иако против те пресуде постоји могућност изјављивања жалбе трећестепеном вијећу. Окружни суд у Бањалуци је одмах по пријему пресуде спис упутио Основном суду у Бањалуци да би издао упутни акт којим је оптужени Бенеди Ђукановић упућен на издржавање казне у КПЗ Фоча, иако пресуда још увијек није правоснажна и не може се приступити њеном извршењу, тако да је оптужени незаконито упућен на издржавање казне. Дакле, све судске инстанце у низу су пропустиле да утврде да пресуда није правоснажна, што је још један од показатеља стања у правосуђу у овој земљи”, рекла је Васић за АТВ.

Крунић суђење

Хроника

Траже укидање пресуде за убиство Славише Крунића и ново судско вијеће!

Жалба на пресуду другостепеног суда регулисана је Чланом 333. Закона о кривичном поступку Републике Српске. У њему се, између осталог, наводи да се против другостепене пресуде жалба може изјавити у случају ако је изречена казна дуготрајног затвора.

Управо је то случај са Ђукановићем и Балдом који су осуђени на 40, односно 25 година затвора. Према томе пресуда им није правоснажна, а евентуалној жалби би требало да одлучује трећестепено вијеће Врховног суда.

Родољуб Гајић осуђен на 20 година затвора

Заједно с њима за помагање у убиству осуђен је Родољуб Гајић на 20 година затвора. Њему је пресуда правоснажна и за разлику од Ђукановића и Балда, он ће остати у Фочи на издржавању казне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Коментари (2)
