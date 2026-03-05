Logo
Тузлак ухапшен након слања 60 пријетећих порука: Мета му били запосленици у правосуђу и привредници

Аваз

05.03.2026

19:13

Тузлак ухапшен након слања 60 пријетећих порука: Мета му били запосленици у правосуђу и привредници
Лице Д. О. (1972) из Тузле лишено слободе јер се доводи у сумњу да је у периоду од фебруара 2025. до фебруара 2026. године, у више наврата починио кривична дјела „Насилничко понашење" у стицају са кривичним дјелом „Психичко насиље“ .

Након криминалистичке обраде лице Д.О.(1972) је ухапшено дана 05.03.2026. године, уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу, те је предат у надлежност Тужилаштву Истражитељи Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП-а ТК-а, Одсјека за општи криминалитет, су поступајући по пријавама више физичких и правних лица у којима се указује да поменути, путем информационо комуникацијских технологија, истима упућује пријетеће и увредљиве садржаје, под надзором Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, а након проведених потребних истражних радњи, због постојања основа сумње да је у периоду од фебруара 2025 до фебруара 2026 године, у више наврата починио кривична дјела „Насилничко понашење“ из члана 362. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине у стицају са кривичним дјелом „Психичко насиље“ из члана 181б став 1. и 2. истог Закона.

Хроника

Добојлија с потјернице спроведен у тужилаштво

Током истраге је утврђено да је Д.О. у претходном периоду послао око 60 (шездесет) е-маил порука са пријетећим и увредљивим садржајима према носиоцима правосудних институција, али и другим привредним субјектима и физичким лицима, користећи информацијско комуникацијске технологије и друштвене платформе, те је нарочито дрским и безобзирним понашањем и вријеђањем угрозио грађански мир горе наведених оштећених лица.

Д.О. је након криминалистичке обраде дана 05.03.2026. године уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу предат у надлежност Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона, саопћено је из МУП-а ТК.

