Добојлија с потјернице спроведен у тужилаштво

Извор:

АТВ

27.02.2026

14:18

Коментари:

0
Хадис Кремић, осумњичен за трговину дрогом, ухапшен са 52 грама амфетамина
Фото: АТВ

Хадис Кремић (49) из Добоја који је ухапшен у Бањалуци због сумње да се бавио трговином наркотицима спроведен је у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.

Њега ће у наредна 24 сата испитати предметни тужилац који ће донијети одлуку о евентуалном приједлогу за притвор.

Хадис Кремић 02
Кремић је ухапшен јуче због сумње да је починио кривично дјео неовлаштена производња и промет дрогом. Приликом хапшења полиција је код њега пронашла и одузела 52,4 грама бијелог праха, налик ”амфетамину”.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Добојлија са потјернице ухапшен са бијелим прахом

”Провјерама је утврђено да је за овим осумњиченим расписана централна потјерница на основу наредбе Основног суда у Добоју”, саопштила је ПУ Бањалука.

