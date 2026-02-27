Добојлија с потјернице спроведен у тужилаштво

Извор:
Хадис Кремић (49) из Добоја који је ухапшен у Бањалуци због сумње да се бавио трговином наркотицима спроведен је у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.
Њега ће у наредна 24 сата испитати предметни тужилац који ће донијети одлуку о евентуалном приједлогу за притвор.
Кремић је ухапшен јуче због сумње да је починио кривично дјео неовлаштена производња и промет дрогом. Приликом хапшења полиција је код њега пронашла и одузела 52,4 грама бијелог праха, налик ”амфетамину”.
Добојлија са потјернице ухапшен са бијелим прахом
”Провјерама је утврђено да је за овим осумњиченим расписана централна потјерница на основу наредбе Основног суда у Добоју”, саопштила је ПУ Бањалука.
