Возач стао да повезе стопере, па једва остао жив

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против М.В. (21) из Билеће, стопера, који је шаком у главу ударио возача С.Б. нанијевши му тешке повреде опасне по живот.
Све се одиграло 17. новембра 2024. године испред аутобуске станице у улици Краља Петра I Ослободиоца у Билећи. С.Б. се у друштву са О.С. возио поред станице када је уочио три младића како стопирају. Зауставио се возилом и отворио прозор и они су га питали да их повезе до Требиња. У први мах је то одбио, јер је било касно, али се предомислио након што је направио круг с возилом.
”Вратио се и позвао их да сједну у ауто, да их одвезе до Требиња. Оштећени је потом изашао из возила, како би са задњег сједишта склонио сједалицу за дијете, с намјером да је стави у гепек. Тада је дошло до вербалне распсраве између њега и оптуженог М.В.”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је М.В. потом снажно замахнуо песницом и ударио С.Б. у главу. Од ударца је пао на тло и изгубио свијест. Други стопер потом је позвао сувозача О.С. говорећи му: ”Ево га на поду”.
”Када је О.С. изашао из возила и видио С.Б. на поду, крваве главе, више пута је поновио: ”Зовите хитну помоћ. Зовите полицију”, покушавајући да помогне оштећеном. За то вријеме стопери су побјегли с лица мјеста, да би убрзо стигла хитна помоћ која је С.Б. превезла у требињску болницу, гдје је остао да лежи десет дана.
У оптужници се наводи да је С.Б. задобио тешке повреде опасне по живот у виду потреса мозга, праћеног несвјесним стањем и несјећањем догађаја, уз крварења и преломом костију крова и спољњег зида очне дупље.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Требињу. Уколико се докаже кривица М.В. пријети казна од двије до осам година затвора.
