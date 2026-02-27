Масовна туча у Требињу, "радиле" палице и мотке

Извор:
АТВ
27.02.2026
12:03
Коментари:0
Полиција је привела три лица, међу којима и једног малољетника, након туче која се јуче догодила у Улици војводе Карађорђа у Требињу.
"Полицијски службеници Полицијске станице Требиње су идентификовали и лишили слободе лица иницијала Л.Р., Д.Г. и једно малољетно лице због почињеног прекршаја „Туча и физички напад“. Полицијски службеници су око 15,10 часова запримили пријаву да је у Улици вожда Карађорђа у Требињу нарушен јавни ред и мир тучом између више лица", саопштено је из полиције.
Како АТВ незванично сазнаје, у тучи је учествовало најмање 10 лица, који су носили фантомке, палице, мотке и бакље.
О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које се изјаснило да у предметном догађају нема елемената кривичног дјела.
Најновије
Најчитаније
14
55
14
48
14
47
14
28
14
18
Тренутно на програму