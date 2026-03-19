Ексклузивне фотографије: Овако изгледа српска суперсонична ракета

АТВ
19.03.2026
18:12
Војска Србије, према појединим наводима, постала је прва оружана сила у Европи која је набавила суперсоничне ракете, што је изазвало бројне реакције у региону.
Начелник Генералштаба Милан Мојсиловић појаснио је да се ради о суперсоничној, далекометној вођеној ракети ваздух–земља која се креће брзином већом од четири маха.
Србија набавила балистичке суперсоничне ракете какве не постоје у региону
"Ријеч је о суперсоничној, далекометној вођеној ракети ваздух–земља која се креће брзином већом од четири маха. Намијењена је за прецизно дејство на великим даљинама по различитим површинским циљевима и утврђеним објектима. Набавили смо је како бисмо достигли раније недостајуће способности за дејство по важним објектима са безбједне удаљености, односно ван зоне дејства непријатељске противваздухопловне одбране", рекао је генерал Мојсиловић за „Компас“.
Он је истакао да мали број земаља у свијету посједује овакву врсту убојних средстава. Према његовим ријечима, ракета има способност пенетрације кроз чак пет спратова стандардне зграде прије детонације, што је чини изузетно опасним средством за сваког потенцијалног противника.
"Брзина дејства, прилаз циљу под скоро вертикалним упадним углом, велики домет, отпорност на ометање и убојна моћ (могућност пенетрације кроз пет спратова стандардне зграде пре детонације) чине ову ракету опасним средством за сваког противника. Увођењем у наоружање ових ракета добили смо нову изузетно офанзивну способност која нам даје стратешку предност и представља најбоље средство одвраћања сваког ко мисли да би своје циљеве на штету Републике Србије могао да оствари оружаним путем", каже генерал Мојсиловић и додаје:
Говорећи о ширем контексту, Мојсиловић је указао да развој хиперсоничних ракета представља велики изазов чак и за најнапредније системе противваздухопловне одбране (ПВО). Ипак, Војска Србије је, како је навео, у претходним годинама значајно унапредила своје способности у овој области.
"Набавили смо читав низ савремених ракетних и артиљеријско-ракетних ПВО система, од малог до средњег домета, праћених значајном количином ракета и антидронске муниције, чиме смо заокружили пројекат „Стратегијска ПВО купола“ у првој фази", рекао је начелник Генералштаба.
Он је додао да ту није крај модернизације, те да се ускоро очекује и опремање ракетним системом за противваздухопловна дејства великог домета. На тај начин, Србија би могла постати једна од ретких земаља са слојевитом противваздухопловном одбраном, способном да одговори на савремене безбједносне изазове.
"Врло брзо нас очекује даљи развој система, чиме ћемо додатно ојачати заштиту територије и снага", закључио је Мојсиловић.
