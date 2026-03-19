Извор:

Танјуг

19.03.2026

15:20

Коментари:

0
Продужен притвор осумњиченима за убиство двогодишње Данке Илић
Фото: МУП Србије

Виши суд у Зајечару продужио је за још 30 дана притвор Д. Д. и С. Ј., осумњиченима да су 26. марта 2024. године у Бањском пољу код Бора убили двогодишњу дјевојчицу Данку Илић.

Притвор им је продужен за још 30 дана рјешењем од 9. марта, речено је за Тан‌југ у том суду.

Оптужница против С. Ј, Д. Д. и његовог оца Р. Д. је предата Вишем суду у Неготину на потврђивање.

Из тог суда је раније за Тан‌југ наведено да су стигла три одговора на оптужницу, као и да суд сада треба да донесе одлуку о оптужници.

Оптужницом, која је подигнута након допуне истраге, Д. Д. и С. Ј. су оптужени за кривично дјело тешко убиство у саизвршилаштву, док је Р. Д. оптужен за кривична дела непријављивање кривичног дјела и помоћ учиниоцу послије извршења кривичног дјела.

Допуна истраге је спроведена по налогу Апелационог суда у Нишу након што је два пута вратио рјешење о потврђивању оптужнице Вишем суду у Зајечару, с тим што је други пут наложио да одлуку доноси потпуно ново судско веће и то Вишег суда у Неготину.

Тужилаштво је у оптужници предложило да суд Д. Д. и С. Ј. осуди на казне доживотног затвора.

Сумња се да су Д. Д. и С. Ј. 26. марта у Бањском пољу код Бора најприје аутомобилом ЈКП "Водовод", гдје су били запослени, ударили двогодишњу дјевојчицу и затим је ставили у возило.

Они су, како се сумња, њено тијело бацили на депонију, одакле су га касније премјестили.

Тијело дјевојчице није никада пронађено.

Р. Д. се сумњичи да је сину Д. Д. помогао да премјести тијело дјевојчице.

Рођени брат Д. Д, Д. Д преминуо је 7. априла 2024. године у просторијама Полицијске управе у Бору током задржавања.

Тагови :

Данка Илић

Убиство

Коментари (0)
