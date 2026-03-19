Logo
Large banner

Минић: Гест Бошњака доприноси још сложенијој ситуацији у БиХ

Аутор:

АТВ

19.03.2026

15:01

Коментари:

0

0
Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да дио политичког Сарајева жели да уништи исконски прави дио пријатељства те да јучерашњи гест Бошњака доприноси још сложенијој ситуацији у БиХ.

"Када се вратимо у суштину, видимо да ништа не функционише. Мислим да је овдје погрешан концепт. Ми идемо ка томе да имамо овдје нормалан суживот, али они не", истакао је Минић.

Када је у питању заштита националног интереса Републике Српске, Минић додаје да ће се урадити све.

"Истина је једна, нема двије истине, ми знамо чињенице које су битне", додао је Минић.

У Сарајеву је јуче потписана декларација, односно заједничка изјава бошњачких представника о "осуди говора мржње, исламофобије и лажних наратива о Бошњацима и БиХ".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner