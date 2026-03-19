Додик честитао Рамазански бајрам

19.03.2026
14:02
Поводом Рамазанског бајрама, свим вјерницима исламске вјероисповијести у Републици Српској и БиХ упућујем срдачне честитке са жељом да предстојећи бајрамски дани, након мјесеца молитве и поста, буду на радост и духовну корист, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Желим вам да овај велики празник проведете у кругу својих породица и пријатеља, у добром здрављу, миру и срећи, уз подсјећање на непролазне људске вриједности толеранције, међусобног поштовања и разумијевања", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Поводом Рамазанског бајрама, свим вјерницима исламске вјероисповијести у Републици Српској и БиХ упућујем срдачне честитке са жељом да предстојећи бајрамски дани, након мјесеца молитве и поста, буду на радост и духовну корист. — Милорад Додик (@MiloradDodik) March 19, 2026
