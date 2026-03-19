Панић именован за генералног секретара Владе

Аутор:АТВ
19.03.2026
13:31
Коментари:0
Влада Републике Српске именовала је Далибора Панића за генералног секретара Владе.
Из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу саопштено да је на првој, конститутивној сједници усвојено рјешење о именовању радних тијела - одбора и кадровске комисије.
Одржана је прва сједница Владе Српске у Бањалуци на којој су именована радна тијела и генерални секретар Далибор Панић. pic.twitter.com/PIiPfX664p— Влада Републике Српске (@Vlada_Srpske) March 19, 2026
