Мушкарац и жена осумњичени да су задавили куче, све пријављено полицији!

Аутор:АТВ
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Након хорор снимка који је умногоме узнемирио грађане Србије, а на ком је приказано како мушкарац свирепо вуче омањег пса кроз двориште, а потом реакција њега и једне женске особе које су комшије оптужиле да су неко вријеме мучиле, а потом и убиле животињу.
Телеграф незванично сазнаје да није остало све на видеу на друштвеним мрежама, већ да је случај пријављен и да га је преузело Тужилаштво у Новом Саду.
Према незваничним сазнањима, случај је јуче пријављен, али полиција по доласку на назначену локацију није успјела да пронађе леш упркос снимку који су забиљежиле комшије.
Подсјетимо, изузетно узнемирујући видео шокирао је грађане Србије јер се у њему виде посљедњи моменти малог пса који је свирепо лишен живота, али и мушкарац и жена који су директно оптужени за то од стране комшија како говоре о томе шта мисле око цијеле ситуације.
У релативно кратком видеу документовано је да је мушкарац стајао иза бокса након чега вуче куче преко дворишта попут крпе, стаје тако да камера није могла да сними шта је учињено, али се јасно види женска особа како доноси и шири црну кесу за смеће надомак мјеста на коме стоји.
Као да ти кадрови нису довољно узнемирујући, особа која је снимала је видно потресена одлучила да оде до капије те породице. Између осталог, кроз расправу са мушкарцем и женом, док жена која снима говори да је видјела све са терасе и да су комшије свједоци њиховог опхођења према псима и тога да су “сад задавили пса”, мушкарац јој одговара:
“То није да није тачно”.
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