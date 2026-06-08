Ухапшена двојица Сарајлија осумњичена за покушај убиства на Врацама

Аутор:АТВ
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Полицијски службеници Одјељења за крвне и сексуалне деликте лишили су слободе мушкарца А.Г. (1997) из Сарајева због постојања основа сумње да је починио кривично дјело Убиство у покушају, почињено дана 07.06.2026. године на Врацама.
Ухапшени је на криминалистичкој обради у службеним просторијама Управе полиције МУП-а КС.
Такође, због основа сумње да је починио кривично дјело Убиство у покушају, слободе је лишен А.Б. (1987) из Сарајева, који се и даље налази на болничком лијечењу.
Подсјећања ради, осумњичени А.Б. рањен је у пуцњави која се десила на подручју Спомен-парка Враца.
Хроника
Откривено ко су рањени у пуцњави у БиХ
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