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Ухапшена двојица Сарајлија осумњичена за покушај убиства на Врацама

Аутор:

АТВ
08.06.2026 16:00

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Полицијски службеници Од‌јељења за крвне и сексуалне деликте лишили су слободе мушкарца А.Г. (1997) из Сарајева због постојања основа сумње да је починио кривично д‌јело Убиство у покушају, почињено дана 07.06.2026. године на Врацама.

Ухапшени је на криминалистичкој обради у службеним просторијама Управе полиције МУП-а КС.

Такође, због основа сумње да је починио кривично д‌јело Убиство у покушају, слободе је лишен А.Б. (1987) из Сарајева, који се и даље налази на болничком лијечењу.

Подсјећања ради, осумњичени А.Б. рањен је у пуцњави која се десила на подручју Спомен-парка Враца.

Амел Богучанин

Хроника

Откривено ко су рањени у пуцњави у БиХ

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Подијели:

Тагови :

покушај убиства

Сарајево

Спомен-парк Враце

хапшење

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