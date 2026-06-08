Мушкарцу (52) одређен притвор због силовања и насиља у породици

Аутор:АТВ
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На приједлог Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона Кантонални суд у Бихаћу одредио је једномјесечни притвор 52-годишњем осумњиченику из Цазина, због основане сумње да је према блиској особи починио кривична дјела насиље у породици и силовање.
Наредбом о провођењу истраге осумњиченом се ставља на терет да је у периоду од неколико дана у мјесецу мају 2026. године починио физичко, сексуално и психичко насиље према блиској особи, те да је исту, примјењујући силу и пријетећи јој индиректно нападом на живот и тијело, прислио на полни однос и с њим изједначене сполне радње.
Притвор је одређен због оправдане бојазни да би осумњичени боравком на слободи могао учинити кривично дјело којим пријети, а за то кривично дјело се може изрећи казна затвора од 5 година или тежа.
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Оптужени је лишен слободе дана 02. јуна 2026. године и од тада се налази у притвору.
Кантонално тужилаштво Унско-санског кантона наставља проводити истражне радње у циљу утврђивања потпуног и правилног чињеничног стања и расвјетљавања свих околности ових кривичних дјела.
(Аваз)
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