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Мушкарцу (52) одређен притвор због силовања и насиља у породици

Аутор:

АТВ
08.06.2026 13:34

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Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

На приједлог Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона Кантонални суд у Бихаћу одредио је једномјесечни притвор 52-годишњем осумњиченику из Цазина, због основане сумње да је према блиској особи починио кривична дјела насиље у породици и силовање.

Наредбом о провођењу истраге осумњиченом се ставља на терет да је у периоду од неколико дана у мјесецу мају 2026. године починио физичко, сексуално и психичко насиље према блиској особи, те да је исту, примјењујући силу и пријетећи јој индиректно нападом на живот и тијело, прислио на полни однос и с њим изједначене сполне радње.

Притвор је одређен због оправдане бојазни да би осумњичени боравком на слободи могао учинити кривично дјело којим пријети, а за то кривично дјело се може изрећи казна затвора од 5 година или тежа.

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Оптужени је лишен слободе дана 02. јуна 2026. године и од тада се налази у притвору.

Кантонално тужилаштво Унско-санског кантона наставља проводити истражне радње у циљу утврђивања потпуног и правилног чињеничног стања и расвјетљавања свих околности ових кривичних дјела.

(Аваз)

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Тагови :

Бихаћ

Притвор

Силовање

насиље у породици

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