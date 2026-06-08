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Кремљ о безбједности Русије: Предузимамо све мјере

Аутор:

АТВ
08.06.2026 13:01

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Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Министарство одбране пажљиво прати вежбе НАТО-а, а Русија предузима све мјере како би осигурала своју безбједност, изјавио је новинарима портпарол руског предсједника Дмитриј Песков, коментаришући почетак вјежби НАТО-а које ће се одржати у Финској и Норвешкој.

"Напредовање војне инфраструктуре НАТО-а ка нашим границама траје већ неколико деценија. И, наравно, овај процес пажљиво прати наше Министарство одбране", поручио је Песков.

Песков је, говорећи о рјешавању украјинског питања оцијенио да је тренутно тешко замислити преговоре, обзиром на терористичке акције кијевског режима.

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Према његовим ријечима, Кијев чини све што може да успори мировни процес у Украјини.

Напад на путнички воз Москва-Симферопољ је кривично дјело кијевског режима, нагласио је Песков.

Раније е објављено да НАТО покреће вежбу ваздухопловних снага "Застава Рамштајн 2026", која ће се одржати и у земљама које се граниче са Русијом.

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Подијели:

Тагови :

Кремљ

Русија

Дмитриј Песков

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