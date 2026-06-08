Велики пожар у Грачаници: Изгорјели аутомобил, мотор и скутер

Аутор:АТВ
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Велики пожар букнуо је у ноћи са недјеље на понедјељак у Малешићима, на подручју Грачанице.
На сву срећу, повријеђених није било, али је причињена велика материјална штета.
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Како је за „Аваз“ потврђено из ПВЈ Грачаница, изгорјели су аутомобил, мотор, скутер.
- Било је штете на помоћном објекту, те је нагорио трактор – речено је.
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