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Велики пожар у Грачаници: Изгорјели аутомобил, мотор и скутер

Аутор:

АТВ
08.06.2026 13:16

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Велики пожар букнуо је у ноћи са недјеље на понедјељак у Малешићима, на подручју Грачанице.

На сву срећу, повријеђених није било, али је причињена велика материјална штета.

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Како је за „Аваз“ потврђено из ПВЈ Грачаница, изгорјели су аутомобил, мотор, скутер.

- Било је штете на помоћном објекту, те је нагорио трактор – речено је.

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Тагови :

Грачаница

пожар

изгорио аутомобил

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