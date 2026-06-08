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Земљотрес у Хрватској: Затресло се код Ровиња

Аутор:

АТВ
08.06.2026 12:38

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Земљотрес у Хрватској: Затресло се код Ровиња
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес јачине 3,4 степена по Рихтеру регистрован је у мору код Ривиња, објавила је Сеизмолошка служба Хрватске.

Потрес је забиљежен јутрос у 3.05 часова, 11 километара западно-југозападно од Ровиња.

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За овај земљотрес није било дојава грађана, преносе хрватски медији.

(СРНА)

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Тагови :

Хрватска

Земљотрес

потрес

Ровињ

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