Земљотрес у Хрватској: Затресло се код Ровиња

Аутор:АТВ
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Земљотрес јачине 3,4 степена по Рихтеру регистрован је у мору код Ривиња, објавила је Сеизмолошка служба Хрватске.
Потрес је забиљежен јутрос у 3.05 часова, 11 километара западно-југозападно од Ровиња.
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За овај земљотрес није било дојава грађана, преносе хрватски медији.
(СРНА)
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