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Сањао бројеве: Освојио велики износ на Еуроџекпоту

Аутор:

АТВ
08.06.2026 11:10

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Сањао бројеве: Освојио велики износ на Еуроџекпоту
Фото: Pixabay

Играч из Имотског освојио је више од 350.000 евра на Еуројацкпоту захваљујући комбинацији бројева коју игра годинама, а која му се, како каже, давно појавила у сну.

У 37. колу игре Еуроџекпот извучени су бројеви 3, 17, 18, 31, 41 – 6 и 12, а срећном добитнику из Имотског донијели су добитак "петица" вриједан 350.236,20 евра.

Годинама игра исте бројеве из сна

Добитник је испричао да Еуроџекпот игра редовно, два пута седмично, те да комбинацију бројева није мијењао годинама.

Ријеч је о бројевима које је, како тврди, једном давно сањао, након чега су постали његова стална комбинација.

Временом је играње тих бројева постало навика, а не очекивање да ће му једног дана донијети овако вриједан добитак.

Вијест сазнао на интернету

Срећни играч је резултате провјерио путем интернета, гд‌је је и сазнао да је освојио више од 350.000 евра.

Иако је добитак био значајан, његова реакција била је неочекивано смирена.

"Изненадио ме добитак, наравно, али сам остао опуштен и миран као да се ништа посебно није догодило", рекао је добитник.

Због такве реакције нико од његових ближњих није могао наслутити да је постао богатији за стотине хиљада евра.

Новац ће подијелити са породицом

За сада је вијест о добитку подијелио само са супругом, са којом је већ разговарао о плановима за будућност.

Највећи дио освојеног новца намјерава да усмјери ка породици, а посебно га радује чињеница да ће дио добитка моћи да подијели са своје четворо одрасле д‌јеце.

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"Највеће задовољство ми је када могу помоћи својој породици. То ми је важније од свега", поручио је срећни добитник.

Срећа није само новац

Иако му је Еуроџекпот донио значајан финансијски добитак, становник Имотског истиче да срећу не мјери само новцем.

Према његовим ријечима, срећа се гради током живота кроз поштење, праведност и добре односе са људима.

Због тога и другим играчима поручује да буду добри људи и да увијек вјерују у добро.

Наредно извлачење Еуроџекпот је већ сутра, а џекпот износи 35 милиона евра, саопштено је из Хрватске лутрије, преноси Дневник.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бројеви

добитак

Еуроџекпот

Хрватска

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