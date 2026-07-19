Дан сјећања на дјецу убијену током геноцида НДХ над Србима

Аутор:АТВ редакција
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Више делегација положило је вијенце на споменик у Мацурама код Приједора у оквиру обиљежавања Дана сјећања на дјецу убијену током геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у Независној Држави Хрватској (НДХ) од 1941. до 1945. године.
Вијенце су положили предсједник Милорад Додик, министар породице, омладине и спорта Републике Српске Ирена Игњатовић, изасланик предсједника Србије Никола Вучен и представник Амбасаде Русије у БиХ.
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На споменик су вијенце и цвијеће положили градоначењлник Приједора Слободан Јавор, начелник Козарске Дубице Игор Савковић, представници СУБНОР-а, удружења која баштине сјећања на жртве усташких злочина у Другом свјетском рату, организације проистекле из Одбрамбено-отаџбинског рата, те представници Трећег пјешадијског Република Српска пука, преноси "Срна".
У НДХ је убијенио више од 75.000 дјеце у доби до 14 година, а у засеоку Мацуре је током њемачко-усташке офанзиве на Козару у љето 1942. године убијено 312 Срба из више поткозарских села, међу којима је било 75 дјеце до 14 година.
Овај датум је крајем 2020. године уврштен у календар догађаја од републичког значаја и од 2021. обиљежава се у организацији Одбора Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.
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