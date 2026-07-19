Logo

Дан сјећања на дјецу убијену током геноцида НДХ над Србима

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 18:42

Коментари:

1
Дан сјећања у Горњем Јеловцу
Фото: РТРС

Више делегација положило је вијенце на споменик у Мацурама код Приједора у оквиру обиљежавања Дана сјећања на дјецу убијену током геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у Независној Држави Хрватској (НДХ) од 1941. до 1945. године.

Вијенце су положили предсједник Милорад Додик, министар породице, омладине и спорта Републике Српске Ирена Игњатовић, изасланик предсједника Србије Никола Вучен и представник Амбасаде Русије у БиХ.

Тришић Бабић

БиХ

Тришић Бабић: Покушај да се укидањем конститутивности дође до бошњачке БиХ

На споменик су вијенце и цвијеће положили градоначењлник Приједора Слободан Јавор, начелник Козарске Дубице Игор Савковић, представници СУБНОР-а, удружења која баштине сјећања на жртве усташких злочина у Другом свјетском рату, организације проистекле из Одбрамбено-отаџбинског рата, те представници Трећег пјешадијског Република Српска пука, преноси "Срна".

У НДХ је убијенио више од 75.000 дјеце у доби до 14 година, а у засеоку Мацуре је током њемачко-усташке офанзиве на Козару у љето 1942. године убијено 312 Срба из више поткозарских села, међу којима је било 75 дјеце до 14 година.

Овај датум је крајем 2020. године уврштен у календар догађаја од републичког значаја и од 2021. обиљежава се у организацији Одбора Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

НДХ

геноцид у НДХ

Дан сјећања на дјецу убијену у НДХ

Коментари (1)

Више из рубрике

Минић у Пелагићеву

Република Српска

Минић: Генеришемо све адуте Српске

1 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Уставни суд БиХ је мјесто српске инквизиције

4 ч

2
Предсједник Милорад Додик присуствовао је у манастиру Ступље обиљежавању празника Светогорске Иверске иконе Пресвете Богородице и завјетног дана.

Република Српска

Додик: Наше светиње су мјеста окупљања, вјере и духовне снаге српског народа

5 ч

0
Селак објавио видео: Код Санског Моста физички нападнути српски повратници

Република Српска

Селак објавио видео: Код Санског Моста физички нападнути српски повратници

6 ч

3

  • Најновије

19

23

Одлазак страних судија и закон о Уставном суду БиХ - услов за именовање судија из Српске

19

19

Потресно свједочанство о страдању Багоје Ђраша

19

13

Потресна присјећања на монструозности усташа: Тјерали су нас да гледамо закланог човјека

19

06

Бејби сједалица испала из аута: Тешка несрећа код Куршумлије

18

59

Додик: Усташе су убијањем дјеце хтјели да нам убију будућност

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима