Минић: Генеришемо све адуте Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић присуствовао је у Пелагићеву манифестацији "Гастро сусрети" која је окупила 60 излагача и хиљаду посјетилаца из земаља региона, и похвалио напредак ове локалне заједнице у Посавини, као и оваква дружења која су чувари традиције.
"Све што смо договарали да радимо у Пелагићеву се ради, а данас смо овдје да промовишемо домаћу понуду, опет смо мали амбасадори Републике Српске, и да на сваки могући начин покажемо да је Република Српска све љепша и боља", рекао је Минић новинарима.
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Премијер је оцијенио да је традиционална манифестација у Пелагићеву превазишла локални оквир и лијепом атмосфером, уз добру домаћу храну, пиће и музику на најљепши начин промовише Републику Српску и све што се у њој ради.
"Генеришемо све наше адуте које можемо да понудимо, а то је добро домаћинство и добри домаћи производи", рекао је Минић у обраћању посјетиоцима "Гастро сусрета", чији је покровитељ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Минић је најавио да ће Влада Републике Српске наставити да помаже одржавање свих манифестација попут ове, које су и чувари традиције.
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Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић истакла је да је само из надлежности овог ресора у протекле четири године у Пелагићево уложено близу 9,5 милиона КМ.
"Снажна подршка овој локалној заједници биће настављена", рекла је Кузмићева, преноси "Срна".
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