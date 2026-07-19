Кузмић: Око 40 одстова на уређењу Црног потока завршено

Аутор:АТВ редакција
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Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић поручила је данас у Пелагићеву да је ова општина, упркос томе што је географски мала средина, веома значајна локална заједница за Владу Републике Српске.
"Прије пар мјесеци смо на састанку са начелником општине Славком Тешићем договорили реализацију одређених пројеката, а оно што је најбитније за становнике је уређење Црног потока, гдје је завршено око 40 одсто радова", рекла је Кузмићева новинарима у Пелагићеву.
Она је навела да остаје главни дио уређења, те да ће, према најавама Јавне установе "Воде Српске", идуће седмице почети рушење источног латераклог канала испод пута, преноси "Срна".
"Чекали смо са тим радовима због жетве која је протекла добро. Климатски услови су на задовољство наших пољопривредника били одлични и имамо огромне количине пшенице високог квалитета", рекла је Кузмићева.
Као што је и обећано, каже Кузмићева, Влада Српске је исплатила подстицаје за пшеницу, што је у овом моменту најнеопходније пољопривредницима.
Говорећи о манифестацији "Гастро сусрети", којој ће присуствовати након састанка са Тешићем, Кузмићева каже да она његује насљеђе и традицију, а организује се због дружења.
"Ове године присутни су гости из Србије, Хрватске и цијеле Републике Српске", рекла је Кузмићева.
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