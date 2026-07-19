Хрвати открили када искључују ЕЕС систем

Аутор:АТВ редакција
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Гужве на граници БиХ и Хрватске са доласком љета постале су огромне, а Систем уласка и изласка (ЕЕС) додатно успорава контролу уласка путника у Европску унију.
Ипак, овај систем може привремено да буде суспендован.
Хрватска радиотелевизија објавила је прилог о гужвама на граничним прелазима и аеродромима у Хрватској, с обзиром на пуну примјену ЕЕС система, која је почела прије неколико мјесеци.
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Како наводе, систем је могуће привремено искључити када су гужве на граници превелике. У том случају путницима се не узимају биометријски подаци, али је пасошка контрола и даље обавезна.
"У ванредним ситуацијама, када очекујемо да ће чекање бити дуже од 45 минута, имамо право да дјелимично суспендујемо ЕЕС. То значи да се креира досије путника, али није потребно узимати биометријске податке, односно фотографију лица и отиске прстију", објаснио је Јосо Вујић, начелник Службе за границе Полицијске управе Сплитско-далматинске.
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Министар унутрашњих послова Хрватске Давор Божиновић потврдио је да се ова могућност повремено користи.
"Постоје одређене могућности краткотрајне привремене флексибилизације и ми их користимо уколико се покаже потреба. Међутим, ово је систем који је прије свега намијењен безбједности грађана Европске уније и као такав ће се додатно унапређивати", рекао је Божиновић.
Он је додао да је захваљујући досадашњој примјени ЕЕС система спријечено око 5.000 особа да уђу у Европску унију, преноси "Б92".
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