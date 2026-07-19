Познати угоститељ у Хрватској: "Имамо превише локала, пола треба затворити"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Туристичка сезона у Хрватској улази у најинтензивнији период, а док се на обали тражи мјесто више, поново се отвара питање одрживости туристичке понуде, цијена и квалитета услуге.
Подаци Пореске управе показују да је у јуну и првој половини јула у угоститељским објектима остварена већа потрошња него у истом периоду прошле године. Број издатих рачуна повећан је са 74 на 78 милиона, односно за 5,5 одсто, док је вриједност рачуна порасла са једне на готово 1,1 милијарду евра, што представља раст од осам одсто.
Министар туризма и спорта Хрватске Тончи Главина истакао је да је Хрватска, према истраживању Европске путничке комисије, међу најуспјешнијим европским туристичким земљама у првих пет мјесеци ове године и да заузима четврто мјесто.
Међутим, дио угоститеља тврди да ситуација на терену није тако добра и да поједине терасе на обали нису попуњене као ранијих година.
Угоститељ Марин Медак, гостујући у емисији "РТЛ Данас", рекао је да је потребно разликовати ситуацију на Јадрану од остатка Хрватске.
"Јадран је једна од најпосјећенијих регија на Медитерану, али посљедњих година отворило се превише сезонских угоститељских објеката, често упитног квалитета. Управо се такви данас највише жале", рекао је Медак.
Он сматра да је понуда на хрватској обали постала превелика.
"Ја бих рекао да би половина тих локала требало да буде затворена, односно да нису ни требали бити отворени. Једноставно, на Јадрану се отворило превише угоститељских објеката", поручио је.
Додао је да угоститељи на континенту послују током цијеле године, док многи објекти на обали зависе од неколико мјесеци туристичке сезоне.
Регион
Савјетник у централној банци Хрватске опљачкао бензинску пумпу
"Ми у Загребу радимо 365 дана у години и веома је тешко преживјети цијелу годину. Првих пет или шест мјесеци често послујемо с губитком", истакао је.
На питање да ли је управо превелика понуда разлог због којег су неке терасе на обали полупразне, одговорио је: "Дефинитивно."
Говорећи о цијенама у угоститељству, Медак сматра да проблем није у томе што су ресторани прескупи.
"Статистички гледано, цијене у ресторанима су око просјека Европске уније. Проблем није у томе да су ресторани прескупи", рекао је.
Према његовим ријечима, цијене у угоститељству порасле су у посљедњих годину дана око 5,8 одсто, првенствено због инфлације и повећања цијена намирница.
Ипак, највећи проблем види у порезном оптерећењу.
"Један од главних разлога раста цијена су изузетно високи порези. Када бисмо имали једнаку стопу ПДВ-а као Италија, ресторани би могли бити десетак одсто јефтинији од европског просјека", сматра Медак.
На позиве Владе угоститељима да снизе цијене, одговорио је да би први корак требало да направи држава.
Друштво
Објављена мапа: Бањалука у жутом, ево шта то значи
"Нека Влада смањи порезе па ћемо ми смањити цијене. То је врло једноставно", поручио је.
Медак упозорава да велики број нових ресторана врло брзо затвара врата јер многи улазе у тај посао без реалне представе о томе колико је захтјеван.
"Отворити ресторан је крвав посао. То је један од послова с највећом стопом пропадања у свијету, посебно у прве три или четири године пословања", рекао је.
Према његовим ријечима, многи угоститељство замишљају као атрактиван посао, али тек касније схвате колико рада и одрицања захтијева.
Због тога, сматра, дио гостију добија лоше искуство, што се негативно одражава на цијели сектор.
"Ако је гост задовољан услугом, тада цијена није превисока", рекао је Медак.
Говорећи о заради конобара током туристичке сезоне, Медак је истакао да квалитетни радници могу остварити веома високе приходе.
"Просјечан конобар уз напојнице сигурно заради више од 3.000 евра мјесечно. То је тежак посао и сматрам да треба бити добро плаћен", рекао је.
Додао је да су напојнице показатељ квалитета услуге.
"Ако гост остави напојницу, значи да је био задовољан услугом", навео је.
На крају разговора закључио је да Хрватска више не може имати значајно ниже цијене од остатка Европе.
"Цијене су у просјеку Европе јер су и наши трошкови високи. Набавка је у Хрватској скупља него у Италији или Словенији, због чега бројни угоститељи с Јадрана већ одлазе у Италију по дио намирница", закључио је Медак, преноси Нет.хр.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
19
23
19
19
19
13
19
06
18
59
Тренутно на програму