Ово су цијене пелета и дрва, поједини грађани у шоку

Аутор:АТВ редакција
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Грађани БиХ почели су набављати огрев за предстојећу сезону гријања, а у односу на прошлу годину цијене су углавном више.
Потврдио је то саговорник за "Ослобођење" чији број су пронашли на страници ПИК и на чијој страници стоји цијена 650 КМ по тони.
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Да су им цијене пелета исте као и прошле године, те да су због велике потражње обуставили пријем наруџби за сљедећа три мјесеца, казали су из фирме "Дрвопродекс" д. о. о. из Бањалуке.
"Што се тиче пелета и производње наше фирме, ми смо тренутно зауставили наруџбе јер имамо претјеране количине наручене робе у односу на оне које можемо произвести", потврдила је Тамара из "Дрвопродекса" и појаснила да је цијена по којој су купци наручивали пелет износила 640 КМ.
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Подсјећамо, прошле године у ФБиХ цијене пелета биле су ограничене на 561,60 КМ, а сада цијене пелета на страницама за оглашавање неких продавача износе и до 722 марке по тони.
Из фирме "Дрвопрокс" д. о. о. кажу да су дрва скупља за 20 КМ по метру , а цијене пелета сличне прошлогодишњима.
"Цијене цијепаног дрвета прошле су године биле 140 по метру, а ове године цијена је за 20 КМ већа због поскупљења горива", потврдио је Ханис Панџо, директор фирме "Дрвопрокс", и додао да се цијене пелета крећу од 600 до 650 КМ.
Од пролазника у Сарајеву сазнали су јесу ли купили или планирају купити огрев, али и размишљају ли о опцијама гријања на климу.
"Већином користимо дрва, а кад су баш хладноће, упалимо климу", казала је Дина и коментирала да су цијене дрва по метру страшно високе.
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О комбинацији гријања на струју и на пелет размишља и Алија који је прошле године, како тврди, пелет плаћао 350 КМ по тони, а данас не може вјеровати да тона кошта 722 марке.
Када је у питању централно гријање, из Топлана КС увијек је иста порука:
"Одлуку о цијени услуге гријања доноси Влада Кантона Сарајево на приједлог независног стручног тијела, у складу с важећим прописима и анализом свих релевантних трошкова који утичу на формирање цијене услуге гријања, укључујући и цијену природног гаса".
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