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Шок због цијене сладоледа у посластичарници: Кугла 7.5 евра

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 15:56

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сладоледи слаткиши десерт
Фото: Pexel/ Augustinus Martinus Noppé

Током љета омиљена посластица многих људи је сладолед. Међутим, када виде цијену једне кугле сладоледа у појединим посластичарницама, одустану од тог слатког задовољства.

Турско Министарство трговине казнило је посластичарницу у турском ексклузивном љетовалишту Јаликавак код Бодрума након објављеног видеа на друштвеним мрежама у којем је приказано да једна кугла сладоледа кошта 400 лира (око 7,5 евра).

Цијене у Бодруму су тема разговора и за мјештане и за туристе из године у годину, а снимак је поново покренуо дискусију о високим трошковима живота и претјераном повећању цијена у туристичким одмаралиштима.

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Кратак видео снимљен у марини у Јаликаваку, омиљеном мјесту за одмор милионера из цијелог свијета, у којем запослени наводе цијену кугле сладоледа од 400 лира постао је виралан на друштвеним мрежама, преноси портал Џумхуријет.

Грађани су позвали власти да предузму мјере против ове нереално високе цијене сладоледа.

(Танјуг)

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Тагови :

сладолед

Турска

Љетовање

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