Кроз град шетао са пиштољем: Албанац ухапшен у Црној Гори

Аутор:АТВ
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Полиција је у Улцињу ухапсила Е.Л. држављанина Албаније зато што је пружао отпор приликом одузимања стартног пиштоља.
Он се сумњичи за кривично дјело ометање полицијиских службеника у вршењу службене дужности, саопштено је из Управе полиције.
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“Полицијски службеници су, наиме, синоћ око 19.00 часова дошли до сазнања да једно лице шета улицом Улциња са пиштољем за појасом. Одмах су поступили по сазнању и у једном угоститељском објекту убрзо пронашли лице, Е. Л. (34), држављанина Републике Албаније, који је за појасом имао пиштољ који је од њега одмах одузет", наводи се у саопштењу.
"Утврђено је да се ради о стартном пиштољу „Blow“ цал. 9мм. Лице је одбило да пође са полицијским службеницима, а потом је пружило пасивни отпор, хватајући се рукама за врата службеног возила, након чега су полицијски службеници према њему употребили средства принуде – физичку снагу (полугу на лакту) и средства за везивање”, стоји у полицијском саопштењу.
У одвојеној активности, полиција је претресом једног објекта у Улцињу пронашла и одузела ловачку пушку.
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“Наиме, претресом породичне куће Г.К. из Улциња, извршеним на основу претходно инициране и од Основног суда у Улцињу прибављене наредбе, пронађена је ловачка пушка, непознате марке и калибра, без фабричког броја, за коју Г.К. није посједовао потребну документацију”, наводе из УП.
Пушка је одузета, а о догађају је обавијештен државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Улцињу који ће се након вјештачења изјаснити о правној квалификацији догађаја.
(Телеграф.рс)
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