Тужна судбина: Дјевојчица недавно остала без оца па се утопила у Великој Морави

Аутор:АТВ
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Стравична трагедија погодила је село Доња Ливадица код Велике Плане, гдје се у Великој Морави утопила дјевојчица рођена 2012. године.
Рониоци Жандармерије су након потраге лоцирали и извукли њено тијело из реке.
Ова несрећа додатно је потресла локалну заједницу јер је ријеч о дјетету које је претрпјело тешку породичну трагедију - дјевојчица је недавно остала без оца, а са мајком је живјела у веома тешким и оскудним животним условима.
Према првим информацијама, двије девојчице су првобитно шетале поред ријеке, а потом су одлучиле да уђу у воду и да се окупају.
Хроника
Трагедија за трагедијом: Утопила се још два дјечака у Великој Морави
Драма је услиједила када је једна дјевојчица успјела да изађе из Велике Мораве, док је друга остала у води и нестала испод површине.
На лице мјеста су одмах алармиране надлежне службе, а у потрагу су се укључили и рониоци Жандармерије, који су, нажалост, пронашли и извукли тијело четрнаестогодишњакиње.
Хроника
Дјевојчица (13) се утопила у ријеци: Трагедија у Србији
Истрага је у току и она ће утврдити све тачне околности ове велике трагедије.
(Tелеграф)
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