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Тужна судбина: Дјевојчица недавно остала без оца па се утопила у Великој Морави

Аутор:

АТВ
08.06.2026 12:22

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Стравична трагедија погодила је село Доња Ливадица код Велике Плане, гдје се у Великој Морави утопила дјевојчица рођена 2012. године.

Рониоци Жандармерије су након потраге лоцирали и извукли њено тијело из реке.

Ова несрећа додатно је потресла локалну заједницу јер је ријеч о дјетету које је претрпјело тешку породичну трагедију - дјевојчица је недавно остала без оца, а са мајком је живјела у веома тешким и оскудним животним условима.

Према првим информацијама, двије девојчице су првобитно шетале поред ријеке, а потом су одлучиле да уђу у воду и да се окупају.

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Драма је услиједила када је једна дјевојчица успјела да изађе из Велике Мораве, док је друга остала у води и нестала испод површине.

На лице мјеста су одмах алармиране надлежне службе, а у потрагу су се укључили и рониоци Жандармерије, који су, нажалост, пронашли и извукли тијело четрнаестогодишњакиње.

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Истрага је у току и она ће утврдити све тачне околности ове велике трагедије.

(Tелеграф)

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Тагови :

утопила се дјевојчица

пронађено тијело

Србија

Велика Морава

утапање

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