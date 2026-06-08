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Остаје ли Градишка без граничног прелаза: Кришто и Пленковић потписали уговор

Аутор:

АТВ
08.06.2026 13:29

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Пленковић и Кришто
Фото: Screenshot

Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто и хрватски премијер Андреј Пленковић потписали су данас у Сарајеву уговор између БиХ и Хрватске о граничним прелазима.

Из Савјета министара раније је саопштено да би овај уговор требало да се олакша прелазак границе и обезбиједи ефикаснији систем контроле.

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Међутим, из Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ упозорили су да рад граничних прелаза на подручју Градишке може бити доведен у питање потписивањем новог уговора са Хрватском о граничним прелазима.

УИО сматра да прије почетка примјене новог уговора морају бити створене све неопходне организационе и административне претпоставке за његову несметану примјену.

"Уколико нови уговор ступи на снагу у најављеним роковима постоји могућност да од сутра на подручју Градишке неће бити у функцији ниједан гранични прелаз за међународни промет робе и путника", истакли су из УИО.

На такав начин, истакли су, на цијелом сјеверу и сјеверозападу БиХ неће постојати ниједан гранични прелаз за промет роба које захтијевају потпуни инспекцијски надзор.

Пет граничних прелаза

Са друге стране, Кришто је данас након потписивања споразума рекла да ће бити повећан број граничних прелаза на којима ће се обављати све потребне инспекцијске контроле.

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"Тим прелазима ће прометовати роба која подлијеже свим контролама", поручила је Кришто.

Нагласила је и да ће БиХ убудуће имати знатно већи број прелаза за такве врсте контрола.

"Имаћемо пет граничних прелаза - Градишка, Градишка-Нови мост, Свилај, Изачић, Каменско - за контролне прегледе који подлијежу свим инспекцијским контролама", закључила је Кришто.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Борјана Кришто

Андреј Пленковић

Гранични прелаз

Гранични прелаз Градишка

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