''ПИК је пропао''

Аутор:Кристина Секерез
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Судбина ОХР-а је неизвјесна. Након порука са сједнице ПИК-а, поново су отворена питања легитимитета високог представника, улоге Савјета безбједности УН и могућег транзиционог периода за затварање ОХР-а.
Да ли је дошло вријеме за затварање Канцеларије високог представника и враћање пуног суверенитета домаћим институцијама?
Камо среће да високи представник никада није ни постојао, каже то лидер СНСД-а. Волио би Милорад Додик да се јуче затворио ОХР. Каже и да би транзициони пројекат, који предлажу Американци, могао да буде прихватљив уколико би он био и потврђен или поздрављен од стране Савјета безбједности УН.
"Ми сматрамо да је незаобилазно мјесто Савјет безбједности и да у тој варијанти може се некоме дати период од годину дана да у тој транзицији заврши све послове без бонских овлаштења и да напросто ту сувереност преда БиХ", каже Додик и додаје:
"Ми разумијемо страхове Бошњака, али је проблем што они, осокољени причом о подршци Западњака, никада нису хтјели да разумију наше страхове. Сви аранжмани до сада у БиХ, у савезу Бошњаци, муслимани и Западњаци, били су против српског интереса и наше позиције у Дејтону, коју смо испословали".
Постоје они који би да се супротставе и Дејтону и правној логици само да би сачували стање протектората, порука је предсједника Српске. Синиша Каран каже и да двије ствари мора да буду јасне од самог почетка и о њима не смије да буде забуне.
"Прво, ПИК не може именовати високог представника, и то није ствар тумачења нити политичке процјене, то је правна чињеница. Према Анексу 10, високог представника предлажу стране потписнице Дејтонског споразума, а страна је и Република Српска. Друго, одговарајућа резолуција Савјета безбједности није пука формалност, она је суштина цијелог процеса. Том резолуцијом тачно се одређују задаци високом представнику, и у њој може писати само оно што стоји у Анексу 10. Овдје не треба ништа тумачити ни додавати, довољно је прочитати", рекао је Каран.
Неизбор је доказ потпуне конфузије, поручује премијер Српске Саво Минић.
"Ово једноставно сада иде у прилог и говори о чињеници да све оно чиме ми нисмо били задовољни се сада још више избацило на површину да не постоји сагласност ни код оних који су именовали таквог, а то је сад ево овај блок САД и Европа о именовању некога другог", поручује Минић.
ПИК је пропао и доживио је крах, јасна је Ана Тришић Бабић.
"Сједница је пропала и пропао је тај цијели, који је унапријед био осуђен концепт у БиХ да пропадне, да странци, да страни управитељи, страни амбасадори покушавају да овдје одреде начин живота како ми овдје треба да живимо", рекла је Тришић Бабић.
Каже Тришић Бабић и да није нормално да 30 година након рата у БиХ представници страних држава и даље долазе у Сарајево да бирају човјека који ће имати врховну власт. Вријеме је да се оконча ангажман ОХР-а.
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